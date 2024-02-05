انت الأن تتابع خبر شاب يروي قصة إصابة شقيقه بمرض الإيدز بعد علاقة مع مقيمة من جنسية عربية .. ويكشف مصير الفتاة التي نقلت له المرض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف شاب خلال رسالة متداولة على موقع التواصل الاجتماعي إكس ، عن معاناة شقيقه بعدما أصيب بمرض الإيدز بسبب علاقة عابرة محرمة.

وقال الشاب خلال الرسالة : أخوي عمره 23 عاما ، أٌصيب بالإيدز بسبب علاقة عابرة ، وبعد محاولات كثيرة مع أخوي علمت منه من نقل له الفيروس .

وتابع: وبعد أن علمت من الفتاة توجهت إلى النيابة العامة التي سوت لها كمين وتم القبض عليها .. والآن مطالبة بدفع 350 ألف ريال كتعويض والسجن والإبعاد.

وأوضح الشاب أن شقيقه يتناول عدد من الأدوية التي توفرها له الدولة مجانا .