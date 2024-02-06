انت الأن تتابع خبر اتفرج .. أمانة الشرقية توفر حارس لحماية كبلز الخبر " البطة كوكي والقط"بعد الازدحام والتجمهر حولهما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو قيام حارس من الأمن والسلامة بحماية البطة والقط المعروفين إعلاميا ب "كبلز الخبر"، لمنع تعرضهما لأي مضايقات بسبب تجمهر المواطنين حولهما بعدما تصدرت قصتهما السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

وأظهر الفيديو البطة والقط يقفان على كورنيش الخبر وبجوارهما مجموعة من البط بينما يقوم الحارس بالمرور في محيط المكان، فيما وقف مجموعة من الأشخاص على مسافة بعيدة يشاهدون البطة والقط.

وبحسب "المعلومات"، فإن أمانة منطقة الشرقية قررت تكليف حارس لحماية البطة والقط ومنع تعرضهما لأي أذى بعد الازدحام والتجمهر حولهما لمشاهدة هذه الظاهرة الغريبة.