انت الأن تتابع خبر دعاء فك الكرب في رجب.. رددوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد دعاء فك الكرب في رجب من أبرز الأدعية الهامة في الوقت الحالي، ويريد أن يردده الجميع بشكل مستمر خلال هذه الأيام المباركة، وذلك لأن الكثير من الأشخاص يعانون من المشاكل والهم والكرب ولا يوجد أي ملجأ لهم إلا الله سبحانه وتعالي.

دعاء فك الكرب في رجب

ويبحث كل المسلمين بشكل مستمر عن دعاء فك الكرب في رجب لأنه يساعد في تقرب العبد المسلم إلى الله سبحانه وتعالي، ويريد الجميع أن يعرف جميع الأدعية التي تساعد في التخلص من الهم والكرب والمشاكل الذي يعاني منها بشكل يومي، وهذه الأدعية هي:

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

اللهم إنّي عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

لا إلهَ إلَّا أنتَ سُبْحانَكَ، إنِّي كنتُ مِن الظالمينَ، فإنَّه لن يَدعُوَ بها مسلمٌ في شيءٍ إلَّا استجابَ له.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأفوض أمري الى الله إني الله بصيرًا بالعباد.

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم.

لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ الأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ.

وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم يدعو في دعاء الكرب: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ.

دعاء تيسير الأمور

ومن أبرز الأشياء الذي زاد البحث عنها مؤخراً دعاء تسهيل الأمور وفك الكرب في الأيام المباركة من هذا الشهر الكريمة التي من المستحب فيها أن يكثر المسلم من الدعاء، وهذه الأدعية هي: