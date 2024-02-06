انت الأن تتابع خبر تفاصيل جريمة مروعة تهز الشارع المصري.. اختطاف طفلة واغتصابها وقتلها ودفنها في منزل جارها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام شاب بخطف طفلة جاره واغتصبها ثم قتلها ودفنها في حفرة داخل منزله بمحافظة دمياط.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة دمياط تلقت بلاغا يفيد اختفاء طفلة بعد خروجها من منزل أسرتها.

وكشفت كاميرات المراقبة في أحد العمارات السكنية، أن الطفلة خرجت من منزلهم وتوجهت إلى سوبر ماركت وقامت بشراء كيس سناكس وتناولته في الشارع ثم توجهت إلى مدخل منزل بجوار منزلهم ولم تخرج منه.

وألقت الشرطة القبض على صاحب المنزل وبتضييق الخناق عليه، اعترف أن الطفلة توجهت إلى منزله للهو مع بنات شقيقته، ولكنه أوهمها بأنهن نائمات واغتصبها ثم قتلها ووضع جثتها داخل كيس ودفنها داخل حفرة في المنزل.

وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وإحالة المتهم إلى المحكمة.