انت الأن تتابع خبر قبل تطبيقه إلزاميا من 16 فبراير الجاري.. بالفيديو : وكيل "الشؤون البلدية" يكشف طريقة معرفة المبنى المستهدف لإصدار شهادة امتثال المباني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية للتراخيص والامتثال محمد الملحم عن طريقة معرفة المبنى المستهدف لتطبيق شهادة امتثال المباني.

وأوضح الملحم خلال لقاء مع قناة الإخبارية أن الوزارة وضعت خريطة تفاعلية على منصة بلدي بإمكان المستفيد الدخول على هذه الخريطة ومعرفة ما إذا كان هذا المبنى مستهدف لتطبيق شهادة امتثال المباني.

وتابع أن الوزارة ستقوم بتطبيق إصدار شهادة امتثال المباني إلزاميا بدءا من 16 فبراير الجاري، وبعد هذا التاريخ ستكون جميع المباني بجميع تصنيفاتها ملزمة باستخراج شهادة امتثال المباني وفي حال عدم الاستجابة يتم فرض الروادع بناء على لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.