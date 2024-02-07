انت الأن تتابع خبر اتفرج .. سائحة بريطانية تكشف عن أكثر شيء أحبته في المملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مشهور تيك توك " أحمد المالكي " في مقطع فيديو إعجاب سائحة بريطانية بالمملكة وشعبها .

وقال المالكي في الفيديو : جنا بريطانية ، وهذه ثاني مرة تأتي فيها إلى السعودية ، وهسألها وش حبت في فيها .

وأجابته الفتاة البريطانية : ما أحببته في السعودية ، هو الناس ، والمنطقة رائعة ، وأحببت الحيوانات هنا .

وعلق المالكي على حب السائحة البريطانية للحيوانات قائلا : جنا مدربة خيول وتسوي منحوتات لها ".