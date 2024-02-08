انت الأن تتابع خبر اتفرج .. نقل البطة كوكي والقط من كورنيش الخبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو وضع القط والبطة كوكي المعروفين إعلاميا ب "كبلز الخبر" داخل قفص لنقلهما من كورنيش الخبر.

وأظهر الفيديو القط والبطة داخل القفص فيما قام شخصان بأخذ القفص، وسط تجمع عدد من الأشخاص والحارس الذي كان مكلفا بحراستهما.

والجدير بالذكر، انتشرت خلال الأيام الماضية قصة البطة والقط على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو للبطة تتبع القط وتحاول التقرب منه، فيما تم تداول مقطعي فيديو في وقت لاحق أظهرا وقوع عراك بين القط والبطة، وأصيب القط في فمه، وأظهر فيديو آخر تجمهر المواطنين حولهما، فتم تكليف حارس لحراستهما لمنع تعرضهما لأي أذى.