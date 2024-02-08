انت الأن تتابع خبر بالفيديو.. "تركي آل الشيخ" يكشف عن توقعاته لنتيجة مباراة " الهلال و النصر " غدا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، عن توقعاته لنتيجة مباراة فريقي " النصر والهلال " التي ستقام غدا بملعب " المملكة أرينا" على كأس موسم الرياض.

وقال آل الشيخ ، خلال مداخلة لبرنامج " كورة" : أتوقع التعادل بأهداف كثيرة بين الفريقين في مباراة غد ، مٌضيفا :لكن أتمنى أن نرى فوز أحسن الفريقين .

وكانت المنصة المسؤولة عن بيع تذاكر مباراة الهلال والنصر أعلنت منذ أيام عن حجز تذاكر المباراة، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 375 ريال .