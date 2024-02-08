انت الأن تتابع خبر "يرى أخته أمه والعكس".. اتفرج .. مواطن يروي ما حدث لـ ابنه بعد نشر صورته في مباراة الهلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق الفنان فايز المالكي، مقطع فيديو لمواطن كشف ما حدث لطفله، بعدما التقط له أحد الأشخاص صورة وشاركها عبر تطبيق سناب شات.

وقال المواطن خلال مقطع فيديو: "حضرت مباراة للهلال وكان الولد يرتدي قميص الهلال، وقام أحد بتصويره ونشرها وكتب عليها أبو عيون حلوين".

وأضاف: "الصورة طلعت ترند، وبعدها بيومين وجدنا أن الطفل أصبح لا يرى شيء لكن يرى أخته أمه والعكس".

وتابع: "أخذناه على طبيب العيون، وتابعوا حالته حتى شفي والأطباء قالوا تصبغات".