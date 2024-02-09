الإعلامية ريهام سعيد تتهم "طبيب تجميل شهير" بهتك عرضها أثناء إجرائه عملية لها في بيروت

انت الأن تتابع خبر الإعلامية ريهام سعيد تتهم "طبيب تجميل شهير" بهتك عرضها أثناء إجرائه عملية لها في بيروتر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتهمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، طبيب تجميل شهير "لبناني الجنسية"، بهتك عرضها أثناء إجرائه عملية تجميلية لها خلال الشهر الماضي.

وقدمت ريهام سعيد بلاغًا ضد الطبيب اللبناني، اتهمته بتصوير عورتها خلال تواجدها داخل المركز الخاص به في بيروت، لعمل إجراء تجميلي في وجهها.

وقالت إنها كانت تريد إجراء عملية تجميل لتحسين وجهها فقط، ولكن الطبيب اللبناني قام بتشويه وجهها والمنطقة المحيطة بالعينين، واستغل عدم قدرتها على دفع التكاليف.

وأشارت الإعلامية المصرية إلى أن الطبيب اللبناني، قال لها إنه سيجري العملية في وجهها، بدون مقابل نظير نشر صور الإجراءات الجراحية الخاصة بها للدعاية له بصفته جراحًا شهيرًا.