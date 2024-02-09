انت الأن تتابع خبر "سجل بياناتك وفالك الفوز" .. اتفرج : الكلباني يظهر في محتوى إعلاني عن سيارة مرسيدس جي كلاس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو متداول الشيخ عادل الكلباني وهو يقوم بإعلان للفوز بسيارة مرسيدس جي كلاس.

وقال الكلباني في الفيديو: شايف هالمرسيدس تقدر تفوز فيه بدون قيد أو شرط سجل بياناتك وفالك الفوز.

وظهر الكلباني وهو يقف بجوار السيارة التي زينت كهدية، مرتديا نظارته الشمسية بأحد الاستوديوهات الخارجية.

جدير بالذكر أن سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2024 يتجاوز سعرها مليون ومئة ألف ريال.