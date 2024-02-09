انت الأن تتابع خبر اتفرج .. مشهور سناب "سمول كابتشينو" يرفض دفع فاتورة مطعم قيمتها 250 ريال.. وصديقه : وش النذالة هذي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو تهرب مشهور سناب شات سمول كابتشينو من دفع فاتورة مطعم قيمتها 250 ريال.

وأظهر الفيديو سمول كابتشينو يجلس داخل مطعم مع عدد من أصدقائه وأعطاه أحدهم الفاتورة ليدفع قيمتها، وعندما أخذها سمول وقرأ قيمة المبلغ ردها لصديقه مرة أخرى، ورفض الدفع.

وسمع خلال الفيديو أصدقاء سمول وهم يستنكرون عدم دفعه مبلغ الفاتورة، مشيرين إلى أنه يتفاخر بأملاكه وأمواله ولا يريد دفع فاتورة بهذا المبلغ.

وقال أحدهم ل "سمول":"وش النذالة هذي"، وأضاف آخر: " أنا معي عملة بدفع وأنت حول لي على حسابي".