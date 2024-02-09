انت الأن تتابع خبر بعد محاولتهما إنقاذ فتاة.. تفاصيل إصابة مواطن وابن عمه في حادث مروري بالرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب مواطن وابن عمه في حادث مروري أثناء محاولتهما إنقاذ فتاة عشرينية تعرضت لحادث سير بجوار أحد الطرق في الرياض.

وقال فهد النفيعي : "كان أخي ياسر وابن عمي مشعل قد غادرا أحد المقاهي في العودة لطريقهما وعند خروجهما فوجئا بفتاة تعرضت لحادث اصطدام، وبادر ياسر ومشعل بمحاولة لإنقاذها في الطريق، وتنبيه المارة بضرورة الابتعاد عن الطريق، وسرعان ما تعرضا إلى حادث مروري أدى إلى إصابتهما".

وأشار إلى أنه تم نقل شقيقه وابن عمه إلى المستشفى وأجريت لهما عمليات جراحية، وتم نقلهما إلى العناية المركزة وتلقيا العلاج لمدة شهر داخل العناية.

ولفت إلى أنهما يخضعان الآن للعلاج في مدينة الأمير سلطان للتأهيل.