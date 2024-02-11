انت الأن تتابع خبر ياليتني من اصحاب برج الحوت.. ماغي فرح تكشف عن الأبراج التي ستحصل علـى وظيفة مرموقة ورزق في الـ 2024.. المال والثروة الكبيرة من نصيبهم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت عالمة الفلك ماغي فرح عن أبرز توقعات الأبراج للعام الجديد وأكدت أن عام 2024 سيكون عاماً رائعاً وتحالفات الكواكب مواتية جداً للنجاح المهني والعثور على وظيفة جديدة وتحقيق طموحاتهم المهنية تعرفوا إلى الأبراج التي من المتوقع أن تعثر على وظيفة جديدة في عام 2024. برج الحمل وقالت ماغي فرح إن السنة الجديدة ستكون جيّدة بالنسبة له وتحمل له تغييراً، سفراً، نشاطاً جديداً وعملاً جديداً.

وقالت ان جوبيتر دخل في برجه، وسيشكل له دعما في اذار ومرتبة عالية. وكشفت ان السفر سيكون صديقه في العام الحالي وتحديدا ابتداء من نيسان. وسيبرع في الاعمال التجارية والصناعية.

برج الجدي

هذه السنة ستكون بمثابة “سنة التغيرات الكبرى” لبرج الجدي وعلى الصعيد المهني: “يواجه برج الجدي في الشهرين الأولين من العام الجديد بعض المواقع السيئة حيث يكون “جوبيتر” في الحمل، ولكن يبتعد عنه “ساتورن” في آذار”.

وتابعت “أما في أيار فيدخل كوكب الحظّ إلى برج مهمّ للجدي وهو برج الثور. والجدي هذا العام سيجني أموالاً طائلةً ويصبح ثرياً أو مشهوراً أو ينطلق في مشروع جديد وستكون المهام سهلة جداً أمامه”.

برج الثور

وبالنسبة الى برج الثور قالت ماغي فرح إن سنة 2024 “هي سنة الخروج من الأزمات” لمولود برج الثور. وهو اول برج سيخرج من الازمة، واعتبارا من ايار تنتهي الازمة، وسيحلقون الى الفرص الناجحة. وكشفت فرح أن مولود برج الثور أمام فرص كثيرة ناجحة وأعمال جديدة، لافتة الى وجود شراكة وتألّق تجاري وترقية في مجال العمل أو انتقال الى مركز أقوى.

برج الجوزاء

العام 2024 سيحمل لمولود الجوزاء فرصاً جيدة للعثور على وظيفة في النصف الثاني من عام 2024. فضولك وسرعة بديهتك هما أفضل صفاتك. استخدم مهارات التواصل لديك لفتح أبواب جديدة. كن استباقياً ولا تتردد في اتخاذ المبادرات.

برج السرطان

كشفت فرح أن سنة جيدة بانتظار مولود السرطان ومجالات وحظوظ وبدائل عن اعمال سابقة. ومواليد السرطان حذرون بالمجمل، وهناك مجالات امامه وحظوظ كبيرة وينتقل الى عمل يهمهم ويحلمون به. لا يوجد ولا اي شهر غير جيد او سلبي، تؤكد فرح انه من بين الابراج المهمة والمحظوظة لهذا العام، والاشهر الاولى يجب ان ينتبه الى صحته.

برج الاسد

سنة 2024 أفضل بكثير من السنة الماضية لمولود برج الأسد وبانتظاره قرارات ومغامرات ستُؤثر عليه إيجابياً وأشارت فرح إلى أنّ الحب والعمل بانتظار برج الأسد هذه السنة وتختلف الفرص التي ستتوفّر له بين القسمين الأول والثاني من السنة.

برج العذراء

وعن مولود برج العذراء،إن السنة الجديدة ستكون “غنيّة بالأحداث” مشيرةً إلى أنّ مولود برج العذراء سيشهد بداية سنة دقيقة بخاصةٍ من آذار حتّى أيّار ولفتت ماغي فرح إلى أنّ كوكب الحظ سيُرافق برج العذراء بعد شهر أيّار.

برج الميزان

وعما ينتظر مولود برج الميزان، فقالت ماغي فرح إنّ تحدّيات جديدة بانتظار مولود برج الميزان مع تراجع في الإيجابيات من فترة إلى أخرى.

برج العقرب

عن برج العقرب، قالت إنّ السنة بشكلٍ عام جيّدة ومسؤوليات كبيرة وضاغطة بانتظاره. وتنصح فرح مولود برج العقرب بعدم القيام باستثمارات عشوائية هذه السنة والانتباه من الانقلابات والخيبات

برج القوس

وتكلّمت ماغي فرح عن برج القوس قائلةً: “على الصعيد المهني، يتسلم برج القوس هذا العام مهاماً جديدة مع فرص عمل جديدة”، وبالتالي فإن “الأولوية تأتي للوضع المالي وذلك ابتداءً من شهر آذار ويكون ناجحاً في مجالات السوائل والصيدلة والأدوية والصناعة والتجارة”.

برج الحوت

أما الحوت فـ”يتمتع بحاسة سادسة ويشعر بالناس إلا أنه لا يظهر ذلك للآخرين” وأضافت “مسؤوليات جديدة قد تُشعر برج الحوت بالإرهاق وتُبدل بشخصيته خلال العام المقبل”.

برج الدلو