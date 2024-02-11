انت الأن تتابع خبر دعاء أول يوم شعبان.. رددوا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر قراباتنا من النار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد دعاء أول يوم شعبان من الأدعية الهامة التي يستقبل بها جميع المسلمين هذا الشهر الكريم الملئ بالخير والبركات، وهو من الشهور المباركة ويغفل فيه الله سبحانه وتعالي ذنوب جميع المسلمين بين رجب ورمضان، ويحرص جميع المسلمين على استقباله بالدعاء.

دعاء أول يوم شعبان

ويبحث الجميع في الوقت الحالي عن دعاء أول يوم شعبان لأنهم يريدون استقباله بالخير والبركات، ويستحب الدعاء فيه طوال الوقت وهذا ما أوصانا به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بمجرد رؤية الهلال، وهذه الأدعية هي:

اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر قراباتنا من النار يا عزيز يا غفار، اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك يا ربنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك يا ربنا ابتهال الخاضع المذنب الذليل.

اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله.

اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له كن فيكون، رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

اللهم إنّي أسألك سؤالا خاضعا متذللا خاشعا، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا.

اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظّم فيما عندك رغبته.

اللهمَّ إنَّ هذا هلالُ شهرٍ وقد وَرَدَ وأنْتَ أعلمُ بِما فيه مِنَ الإحسانِ فَاجعَلْهُ اللهُمَّ هِلالَ بَركاتٍ وسَعَاداتٍ كامِلَةِ الأمانِ والغُفرانِ وَالرِّضْوانِ وماحِيَةِ الأخطارِ في الأحيان والأزمانِ وَحامِيَةً من أذى.

اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته، اللهم إني اتقرب اليك بذكرك واستشفع بك الى نفسك واسألك بجودك ان تدنيني، اللهم ارفع عنا المعاناة وارفع العذاب عن الأمة الإسلامية يا رب بلغنا رمضان لا ضائع ولا فات.

دعاء شهر شعبان مستجاب

ومن المستحب ترديد دعاء شهر شعبان مستجاب وهذا بمجرد رؤية الهلال سواء كان في شهر شعبان أو رجب أو رمضان، وهي من الأشياء الذي تقرب العبد المسلم إلى الله سبحانه وتعالي، وتأتي كما يلي: