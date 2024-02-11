انت الأن تتابع خبر تغنيك عن الطبيب.. عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تفتت الحصوات وتضبط السكر التراكمي وتنظف الكلى من السموم وتعزز الذاكرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعرف ورق الغار (Bay leaf) بعدة أسماء مثل ورق اللوري أو ورق اللورا أو ورق الرند أو ورق موسى. وهو ورق عطري ينمو في دول البحر الأبيض المتوسط من شجرة الغار الدائمة الخضرة. يتميز بلونه الأخضر الداكن وطعمه المر، مما يمنع استهلاكه مباشرة.

تحظى عشبة ورق الغار بشعبية كبيرة لخصائصها الطبية ومزاياها الصحية العديدة وتشير بعض الدراسات إلى أن أوراق الغار تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للسرطان تساعد في علاج مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.

تعرف معنا على بعض المزايا المذهلة لاستخدام أوراق الغار في نظامك الغذائي:

يعزز صحة المناعة

تحتوي أوراق الغار على كمية كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف والمعادن بسعرات حرارية محدودة، إنها غنية بالفيتامينات الأساسية مثل الفيتامينات أ وج وب6، والتي تعزز جهاز المناعة.

يعالج مرض السكري

فائدة أخرى عظيمة لورق الغار هي قدرته على علاج مرض السكري . تشير الدراسات إلى أن تناول أوراق الغار يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم ويساعدكِ على الحد من تبعات مرض السكري من النوع الثاني. أيضًا، يمكن لهذه الورقة أن تخفض نسبة الكولسترول السيئ أيضًا.

يحمي الكلي

تحتوي أوراق الغار على كمية جيدة من الخصائص المدرة للبول والتي تساعد على تحسين عمل الكلى . تعمل مدرات البول على تعزيز عملية التبول، مما يساعد في المقابل على التخلص من السموم في الجسم. كما تزعم العديد من الدراسات أن هذه الورقة الطبية تمنع تكون حصوات الكلى وتزيل الصوديوم من الجسم أيضًا.

يعزز عملية الهضم

ورق الغار مفيد أيضًا لعملية الهضم لأنه يمنع مشاكل المعدة ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي وعمله بشكل جيد. تعمل المركبات الأساسية الموجودة في أوراق الغار على تهدئة اضطراب المعدة وتمنع حدوث مشاكل مثل متلازمة القولون العصبي أيضًا.

يمنع الالتهابات الفطرية

تُعرف هذه العشبة بخصائصها المضادة للفطريات، والتي تساعد في علاج مجموعة متنوعة من الالتهابات الجلدية الفطرية . بالإضافة إلى ذلك، فإن فيتامين ج الموجود في أوراق الغار يمنع الجلد من التلف ويحافظ على صحة الجهاز المناعي أيضًا.

يحتوي على خصائص مضادة للسرطان

إلى جانب الخصائص المضادة للفطريات ومضادات الأكسدة، فإن أوراق الغار غنية أيضًا بخصائص مضادة للسرطان تساعد في الوقاية من السرطان. المركبات العضوية مثل الكاتيكين والمغذيات النباتية والبارثينوليد الموجودة في هذه الورقة المفيدة تحمي الجسم من التأثيرات الضارة للخلايا السرطانية وتحافظ على صحة الجسم وأعضائه.

مفيد لصحة القلب

تشير الدراسات إلى أن ورق الغار يحتوي على حمض الكافيين والروتين، وكلاهما من المركبات المهمة التي يحتاجها القلب للعمل على نحو طبيعي.ويعتقد الخبراء أن هذه المركبات تعمل على تحسين عمل جدران الشعيرات الدموية في القلب، مما يساعد على ضبط مستويات الكوليسترول في الدم والحفاظ على صحة القلب.

يحسن الشعر

إذا كان شعركِ تالفًا وباهتًا، فإن استخدام أوراق الغار يمكن أن يساعدكِ في تحسينه. تشير العديد من الدراسات إلىأن هذه الورقة يمكن أن تعالج الشعر التالف وتنعم الجفاف والتقصف. ولاستخدام أوراق الغار على شعركِ، يمكنك استخدام مسحوقها كماسك للشعر أو نقع بعض الأوراق واستخدام الماء لشطف شعرك.

تعزيز الذاكرة