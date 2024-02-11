انت الأن تتابع خبر الملك سلمان يفاجئ النساء السعوديات بهذه القرارات النوعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الرابعة لمدة 4 سنوات، وتعيين 13 امرأة في المجلس بما يمثل نصف عدد الأعضاء، وهو ما فاجأ النساء السعوديات بما يمثله القرار من نقله نوعية في مشاركات المرأة السعودية بوظائف الدولة.

وقال رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، إن ما أسماه الدعم الكبير من الملك سلمان وولي عهده، كان له الأثر الكبير في أداء الهيئة الرسالة المناطة بها لتقوم بدورها في تعزيز حماية حقوق الإنسان.

وقال العواد إن تعيين 13 امرأة في مجلس الهيئة بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس هو استكمال لما تقوم به قيادة المملكة من جهود لتمكين المرأة بشغلها المناصب القيادية في مختلف المجالات.