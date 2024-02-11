انت الأن تتابع خبر عروس سعودية كأنها ”دجاجة صقعاء”.. ووالدة العريس تقلب حفل الزفاف رأسًا على عقب.. فكانت النهاية صادمة للجميع ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ألغيت مراسم زواج بين شاب وفتاة في مدينة الرياض، بعد رفضت الفتاة العشرينية عقد قرانها في اليوم المقرر للاحتفال به،

وذلك بعد أن شبهت والدة الشاب العروس بـ “الدجاجة الصقعاء”، ويقصد بها عند كبار السن “الدجاجة التي لا تبيض ولا يمكن الاستفادة من لحمها وتترك لكي تعيش رأفة بها”.

وبحسب صحيفة “عكاظ”، فإن الفتاة غضبت، ودفعها ذلك لرفض إكمال عقد القران وإلغاء الحفلة التي دعي إليها عدد كبير من الأقارب والأصدقاء،

لتنهي هذه الكلمة خطوبة استمرت عاماً كاملاً بموافقة الطرفين.