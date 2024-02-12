أقوى ماسك طبيعي لتنظيف البشرة.. قبل عيد الحب 2024

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رياض - احمد صلاح - تستعد النساء للاحتفال بمناسبة عيد الحب 2024، بالاعتناء بنفسها، ولكن في ظل أرتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية، يصعب عليها الذهاب إلى صالونات التجميل للخضوع إلى جلسات تنظيف البشرة، ولكن قد لايحتاج الأمر كل ذلك، ونقدم إليك أقوى ماسك طبيعي لتنظيف البشرة بأقل تكلفة وأكثر فعالية وآمان.

عيد الحب 2024

وفي السطور التالية يرصد دوت الخليج أقوى ماسك طبيعي لتنظيف البشرة، بمناسبة عيد الحب 2024، لتعتني بنفسك والظهور ببشرة صحية ونضرة وبدون تكلفة .

ماسك طبيعي لتنظيف البشرة

ويأتي مزيج اللبن والعسل ضمن أقوى ماسك طبيعي لتنظيف البشرة، وآمن وفعال وغير مكلف، وذلك بسبب خصائص اللبن في التنظيف العميق والتخلص من الجلد الميت وإعادة أحياء الجلد من جديد، حيث أن اللبن غني بالبروتينات والأنزيمات والمعادن وحمض اللبنيك، اكل هذا يعمل على تنظيف البشرة بشكل عميق وتفتيحها ونضارتها، فضلا عن وفوائد العسل في علاج البثور والحبوب وتنقية البشرة .

مكونات ماسك تنظيف البشرة

2 ملعقة من الحليب أو اللبن الرائب

ملعقة من العسل

خطوات تطبيق ماسك االلبن والعسل على البشرة :

تبدأ الخطوة الأولى من خلال مزج العسل والرائب جيداً

ثم ضعي المزيج على بشرتك لمدة 10 دقائق .

ثم اشطفي الماسك بالماء الفاتر

كرري هذا المنظف يوميا حتى يوم عيد الحب للظهور بإطلالة مميزة وبشرة حيوة ونضرة ونظيفة خالية من البثور والجلد الميت.

ماسك اللبن والنشا لتنظيف البشرة

وأيضا بإمكانك استخدام ماسك اللبن والنشا لتنظيف البشرة وتفتيحها، كالتالي:

5 معالق من الحليب السائل

ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

الخطوات :