انت الأن تتابع خبر ديانة شروق زوجة دكتور فود.. هل ارتدت عن الإسلام للزواج منه؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر خيانة زوج البلوجر الشهيرة شروق، جورج ديب المعروف بلقب “دكتور فود” لها، حيث اتهمته بخيانتها مع الـ”تيك توكر” اللبنانية “كاتريكسا”، بدأ الكثيرون بالتساؤل عن ديانة شروق وجنسيتها.

وردا على هذه التساؤلات أفادت عدة حسابات بأن شروق فلسطينية الأصل من مواليد 18 مايو 1989. إذ تبلغ من العمر 34 عاماً وعاشت سنوات من عمرها كمغتربة في كندا.

ونجحت شروق زوجة دكتور فود، في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة عربياً على منصات التواصل الاجتماعي وبخاصة ” تيك توك”. وبدأت نشاطها على “انستغرام ” منذ العام 2018.

كما دأبت على نشر الفيديوهات التي تثير الجدل مع “زوجها “دكتور فود” -صانع المحتوى الخاص بالطعام- على مواقع التواصل، الذي اشتهر في مجال التغذية والطعام.

شروق شبت وسط أسرة مسلمة

ووفق معلومات متداولة فإن شروق ولدت وسط أسرة مسلمة من فلسطين وتزوجت زواجاً مدنياً من شاب لبناني ـ دكتور فود ـ بسبب اختلاف ديانتيهما.

وانتشرت أقاويل على منصات التواصل تفيد بأن شروق ارتدت عن دينها الإسلامي من أجل حبيبها دكتور فود والزواج منه.

وفي هذا السياق علقت مغردة تدعى “وجدان” على حسابها في موقع”إكس “-تويتر- سابقا في هذا الخصوص بأن “شروق كانت مسلمة وارتدت عن دينها من أجل زوجها –الذي خانها فيما بعد- ولديها أبناء من زوج سابق تركتهم لأجله”. وتابعت: “لذلك لم أستطع التعاطف معها”.

وفي شهر نوفمبر 2023، أنجبت شروق طفلها من “جورج” وأسمياه “حنا”.

وليست هناك معلومات مؤكدة بشأن ديانة شروق وهل كانت مسلمة بالفعل قبل الزواج من الدكتور فود أم لا، ولم تعلق هي من قبل ولا زوجها على هذا الأمر.

انهيار شروق بعد ضبطها دكتور فود وهو يخونها مع “كاتريكسا”

وكانت “شروق” ظهرت خلال بث مباشر واتهمت فيه زوجها دكتور فود، بخيانتها في سيارة مع التيكتوكر كاتريكسا.

وشوهدت شروق في الفيديو الذي بثته وهي تلحق بزوجها وتقول له:”يا الله شو بتحب الفضائح”.

وعندما وصلت إليه استدارت إلى المتابعين لتقول لهم “راح حاكيكم كلشي هلأ”.

وطلب زوجها دكتور فود أن تلغي اللايف- البث المباشر –ولكنه رفضت – وقالت له :” “ممشيني حافية وتارك ابنك اللي عمروا ثلاث أشهر بغرفة الفندق”.

وتابعت موجهة كلامها للمتابعين:”تركني وفل –ذهب- ما عندو ولد وما عندو مرا”.

كاتريكسا ترد