انت الأن تتابع خبر اتفرج ... الوليد بن طلال يقابل هدافي الهلال في ساحة الملعب وما أهداهم جعل الجمهور في حالة صدمة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رصدت الكاميرات رئيس نادي الهلال فهد بن نافل وهو يحتفل بفوز الهلال على أرضية ملعب المملكة أرينا بسعادة عارمة، ويطلب من سمو الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي في نادي الهلال النزول إلى الملعب والاحتفال .

وجاء بن نافل وهو يصفق احتفالاً بالزعيم في الملعب ويؤشر لسمو الأمير الوليد بن طلال للنزول معه والاحتفال بفوز الزعيم وتتويجه .

ولم تتوقف احتفالات بن فهد بتتويج الهلال في نهائي كأس موسم الرياض، حيث ظهر أيضًا في مقطع فيديو وهو يتغنى باسم الزعيم ويطرب الحضور .

يُذكر أن الزعيم حصد لقب كأس موسم الرياض، بعد تحقيقه للفوز الثاني عقب تغلبه في اللقاء الأول على إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 4.