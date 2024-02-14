انت الأن تتابع خبر سيدة الفلك ليلى عبد اللطيف تبكي مرعوبة من الخوف: "هذا ماسيحدث بـ مصر في نهاية فبراير"والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مرة أخرى عادت العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف لصدارة محركات البحث جوجل بعد تداول توقعات جديدة لها قد تحدث في مصر وتوقعت الفلكية اللبنانية عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب" كارثة في مصر نهاية شهر فبراير.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها الجديدة للعام 2024، انهيار غير مسبوق للجنيه المصري أمام الدولار هو الأكبر في تاريخ البلاد.

وقالت إن سعر الدولار الواحد سيصل في السوق الموازية (السوداء) حاجز السبعين جنيهاً ماينذر بكارثة اقتصادية ليس لها مثيل.

ومن حين لآخر تثير سيدة الفلك اللبنانية الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة للحدل تصيب في بعض الأحيان كان آخرها انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخروج منتخب مصر من كأس أمم إفريقيا.