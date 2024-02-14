انت الأن تتابع خبر فضيحة تهز السعودية هز.. تسريب فيديو رقص فتاة سعودية في كوفي مختلط.. والمفاجأة بردة فعل زوجها عندما شاهدها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسريب فيديو رقص فتاة سعودية في كوفي مختلط.. والمفاجأة بردة فعل زوجها عندما شاهدها!خلال السنوات الأخيرة، أصبحت المرأة السعودية تمتلك الكثير من الحرية عكس السنوات الماضية التي كانت تحاط فيها بالكثير من القيود، لكن في ظل التوجه الجديد للحكومة السعودية فقد أصبحت المرأة تنعم بالكثير من الحرية وتحميها العديد من القوانين التي تحفظ حقوقها وتصون كرامتها،

لكن البعض من النساء استخدمن هذه الحرية بطريقة خاطئة وهو ما حدث مع بطلة قصتنا في هذا المقال والتي خرجت مع صديقاتها إلى كوفي لاونج وقامت بالرقص أمام الرجال، لتتفاجأ بزوجها أمامها فكانت نهايتها صادمة!!



رقص فتاة سعودية في كوفي مختلطنشر الباحث الإجتماعي في السعودية “حسن فالح الناهسي” مقطع فيديو يروي قصة طلاق امرأة بسبب رقصها مع صديقاتها في كوفي لاونج أمام الرجال ، واحتفال صديقاتها بهذه المناسبة.وعرض الناهسي تعليق إحدى صديقاتها على قيام الزوج برمي يمين الطلاق على زوجته أمام الناس حيث قالت:

الزوجة مسكت يد زوجها وقالت له بنتفاهم رمى يدها بكل وقاحة وقال يا فلانة أنت طالق بشهدكم كلكم، مضيفة وهي تصفق: كفو شاطر رجال أيوه كذا الرجولة ولا بلاش ادخل هايط.

وتابع الناهسي: لا تدخلون بين التربية والثقافة هنا شيء دخل على المجتمع دمر مستقبل المجتمع ، وللمشاهير دور كبير في هدم البيوت لتحدثهم في أمور ليست من اختصاصهم.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنامن جهة أخرى، فقد سخر بعض السعوديات من قصته، حيث ردت واحدة قائلة في تغريدتها “هذا الناهسي اعرفه عز المعرفة راعي أفلام هنديه وكلامه غير صحيح” وقال أخر “انا شايب وزوجتي عجوز اليوم راحت تغذت مع جارتها ورجعت بقصه جاراتها

نساء بيروحوا تركيا أسبوع وتبي تروح معهم بالله هذا كلام احذروا يا ناس أصدقاء زوجاتكن أكبر مصيبة عليهن وعلى أفكارها” وقال أخر “مادري متى يخلصون من سوالف النساء؟! شاغلتهم المرأة ، مستحوذة على تفكيرهم وحياتهم صارت هي شغلهم الشاغل