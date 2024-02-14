انت الأن تتابع خبر أغرب هدايا عيد الحب 2024 في ظل أرتفاع الأسعار .. ” بوكيه الفرخة” و”بوكس الرنجة” والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعتاد العشاق والمتزوجين الاحتفال بالفالنتين، بتبادل الهدايا المميزة، ولكن في عيد الحب 2024، الأمر يختلف في ظل الأزمة الاقتصادية والأرتفاع الجنوني للأسعار، ما دفع البعض يعزف عن شراء الهدايا، ولكن فريق أخر تمسك بشراء الهدايا ولكن بتفكير مختلف خارج الصندق يتواكب مع أرتفاع أسعار السلع الأساسية.

عيد الحب 2024

وتوالت الاقتراحات لهدايا عيد الحب 2024، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باقتراح هدايا مختلفة لللاحتفال بالفالنتاين هذا العام في ظل أرتفاع أسعار السلع الأساسية التي يصعب الحصول عليها والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البيوت المصرية.

هدايا عيد الحب 2024 بوكيه الفرخة وبوكس الرنجة

وما بين الجد والسخرية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لأفكار هدايا عيد الحب 2024، لبعض الأطعمة والسلع التي أصبح يفتقدها الكثيرون، مثل الفراخ أو اللحمة أو الزيت وغيرها ولكن بطريقة مميزة وملفوفة كهدية، فظهر بوكيه الفراخ أو بوكيه الطماطم بدلا من الورد وأيضا بوكس الرنجة .

وهذه الاقتراحات أثارت جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين السخرية أو التحايل على أرتفاع الأسعار، حيث أخرون عجبتهم الفكرة واستبدال الهدايا بسلع أساسية يحتاجها البيت.

وانتشرت بقوة بوكيهات الخضراوت والفلفل والطماطم حتى البصل والثوم وغيرها.

الورد لغة التعبير عن الحب

وعلى جانب أخر تمسك البعض بالورود، معتبرين أن الورد اللغة الوحيدة للتعبير عن الحب ولا يمكن الاستغناء عنها حتى إذا كانت وردة واحدة أو بوكيه صغير .

بوكيه الشوكولاتة