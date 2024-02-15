انت الأن تتابع خبر حب وفلوس ونجاح وحظ زي الرهوان... أشهر عالمة فلك في العالم تزف البشرى والفرح لهذه الأبراج .. ظروف صعبة وقاسية لكن بعدها فرج جميل وفرحة كبيرة.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت عالمة الفلك نيفين أبو شالة، توقعاتها حول حظوظ الأبراج في العام الجديد 2024.

وأكدت عالمة الفلك نيفين أبو شالة، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن حظ كل فتاة تحمل اسم فرح سيكون جيدا، وسيشهد أمورا مفرحة وسعيدة جدا في عام 2024

ولفتت نيفين أبو شالة إلى أن مواليد 4 يونيو يوصفون بالذكاء الخارق، لكن لديهم غرور كبير مصاحب للذكاء، وعليهم الحذر من التعامل مع المحيطين بهم والبعد عن الثقة الزائدة في بعض المعاملات.

وتابعت نيفين أبو شالة: «يتميز مواليد 1 يوليو من النساء بأنهن لديهن إحساس عالٍ وستحصل صاحبة هذا البرج على وظيفة الفترة المقبلة.

أما مواليد 18 يناير من الرجال، فعلقت أبو شالة قائلة: يمر رجال هذا التاريخ بأمور صعبة، ولكن المشكلة ستحل في نهاية الشهر الأول من العام الجديد»

وقالت نيفين أبو شالة: «مواليد 19 ديسمبر من السيدات تعرضن منذ 3 شهور لظرف صعب، لكنها ستستقبل خبرا مفرحا قريبا مع حل المشكلات الأسرية

وحول تاريخ 8 فبراير من الرجال علقت قائلة: «تعرضوا لخسارة كبيرة ولكن سيأتيهم هاتف من شخص سيفتح لهم باب حل كل المشكلات».

وعلقت أبو شالة: «مواليد 1 أغسطس من النساء تعانين ظروفا صحية سيئة، وسيتحسن أمرها الجسدي بحلول شهر رمضان المقبل».