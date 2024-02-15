تحذيـر جوي طارئ المملكة علـى موعد مع منخفض عنيف يتسبب في هطول أمطار طوفانية لثلاثة أيام لا تتوقف .. استعدوا للقادم والدفاع المدني يتحرك

انت الأن تتابع خبر تحذيـر جوي طارئ المملكة علـى موعد مع منخفض عنيف يتسبب في هطول أمطار طوفانية لثلاثة أيام لا تتوقف .. استعدوا للقادم والدفاع المدني يتحركوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأثير المنخفض القبرصي وتحذيرات الأرصاد الجويةتحذر دائرة الأرصاد الجوية من تأثير المملكة يوم الجمعة القادم بسبب منخفض قبرصي قد يصاحبه أمطار غزيرة وتشكل السيول.

يشير التقرير إلى أن الأجواء ستكون مشمسة يوم الثلاثاء وصباح الأربعاء. ومن المتوقع أن تغطي سماء الأردن بعض الغيوم اعتبارًا من ساعات ظهر الأربعاء على ارتفاعات مختلفة.

تحول الأجواء وفرصة سقوط الأمطار

من المتوقع أن تتحول الأجواء من غائمة جزئيا إلى غائمة وتتهيأ فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر في ساعات متأخرة من الليل في أجزاء متفرقة من المملكة.

تغير في درجات الحرارة وزخات المطر

يتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الخميس، وتكون الأجواء غائمة جزئيا مع فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر خلال النهار.

في ساعات الليل، ستتحول الأجواء إلى غائمة في معظم المناطق وتسقط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية. قد تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في شمال المملكة.

تأثير المنخفض الجوي يوم الجمعة

يتوقع أن تتأثر المملكة يوم الجمعة بامتداد منخفض جوي يتمركز إلى الجنوب من جزيرة قبرص. ستكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانًا مع سقوط أمطار بين الحين والآخر.

قد تكون الأمطار غزيرة على فترات في الأجزاء الغربية من المملكة وقد يصاحبها الرعد وزخات من البرد في بعض المناطق. قد يتسبب ذلك في تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. ستكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

أصدرت دائرة الأرصاد الجوية مجموعة من التحذيرات المتعلقة بيوم الجمعة، وهي:

تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة

من المتوقع تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة.

خطر الانزلاق على الطرقات

يجب أن يكون هناك حذر على الطرقات بسبب خطر الانزلاق أثناء الهطول.

تشكل السيول في المناطق المنخفضة

يحتمل تشكل السيول في المناطق المنخفضة.

تدني مدى الرؤية الأفقية

قد يحدث تدني في مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.