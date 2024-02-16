انت الأن تتابع خبر سوق الذهب في مصر يغلق عند أعلى مستوى في التاريخ.. لن تصدقوا كم سعر الجرام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الذهب في المعاملات المسائية إلى مستويات 3650 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر بسبب ارتفاع الطلب على الذهب في الأسواق خلال الفترة الحالية، وهو ما تسبب في تحرك الذهب نحو الصعود.

أسعار الذهب بالتعاملات المسائية

عيار 24 يسجل 4171 جنيها.

عيار 21 يسجل 3650 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3128 جنيها .

عيار 14 يسجل 2433 جنيها.

الجنيه الذهب 29200 جنيه.

تشهد أسعار الذهب العالمي تداولات محدودة خلال جلسة اليوم وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي عانت منه خلال الجلستين الماضيتين، يأتي هذا في ظل قوة الدولار الأمريكي وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.