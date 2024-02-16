انت الأن تتابع خبر عاجل.. عقوبة مرورية جديدة من العيار الثقيل يطلقها المرور السعودي ترعب الجميع يتم مصادرة السيارة على الفور!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعمل إدارة المرور في المملكة السعودية على محاولة ضبط حركة سير السيارات والحد من مخالفة مرورية قد يرتكبها السائقين، والتقليل من حوادث السير لذا تقوم بحملات ميدانية كل فترة لضبط السيارات المخالفة للقوانين واللوائح وتأتي هذه الحملات بناءً على ما نصت عليه القواعد المعمول بها في نظام المرور، التي تهدف إلى الحفاظ على أرواح المواطنين وحماية الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي إطار هذه الحملات أعلنت إدارة المرور ضبط ١٣٦١ سيارة مخالفة للقواعد المرورية.

مرور السعودية يحذر من مخالفة مرورية

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على منصة إكس عن ضبط ما يزيد عن ألف مركبة مخالفة،

لذا أكدت على ضرورة التزام المواطنين بالقوانين واللوائح والتعاون مع إدارة المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر لذا يجب مراعاة كافة حقوق المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وفي حالة مخالفة التعليمات سيعرض صاحب المركبة إلى غرامات مالية.



عدم تجديد تأمين السيارة والسير به بعد إنتهاء فاعليته.

قيادة المركبة داخل الأسواق.

عدم قفل السيارة وتركها مفتوحة لفترة أثناء الوقوف.

مخالفات تبدأ من ١٥٠ حتى ٣٠٠ ريال سعودي

قامت إدارة المرور في المملكة السعودية بتحديد المخالفات المرورية التي يتم إصدار غرامات في حالة مخالفة القواعد ومن هذه المخالفات:

عدم اهتمام قائد المركبة بإشارات اليمين و اليسار.

عودة قائد المركبة إلى الخلف دون إعطاء إشارة في الأماكن الغير مخصصة لذلك.

عدم حيازة قائد المركبة على رخصة قيادة أو رخصة سير.

عدم الالتزام بربط حزام الأمان.

مخالفات تبدأ من ٣٠٠ حتى ٥٠٠ ريال سعودي

عدم الانتباه إلى الطريق.

إلقاء أشياء من السيارة في الطريق.

ترك الأطفال تحت سن العاشرة في السيارة بمفردهم.

عدم الحرص على تجديد رخصة قيادة المركبة والسير بها بعد انتهائها.

متى تنزل المخالفات المرورية السعودية؟

الإدارة العامة للمرور السعودي أوضح أن في حالة تحرير مخالفة مرورية فإن على الفور يتم إرسال رسالة نصية إلى جوال السائق تتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفة، بحد أقصى خمسة أيام من تاريخ إصدارها.

كيف اخفض المخالفات المرورية السعودية؟

حتى يتم تخفيض المخالفات المرورية لمواطن أو مقيم، فإن الأمر يتطلب تطبيق ما يلي من خطوات:

في البداية لابد من قيامه بتقديم شكوى رسمية على أن تكون في خلال 30 يوم فقط من تاريخ تحرير المخالفة.

لابد من وجود اسم صاحب الشكوى لدى السجلات الخاصة بوزارة الداخلية السعودية.

في حالة قبول طلب تخفيض المخالفة المرورية فإن الأمر يتطلب سداد قيمة المخالفة بعد التخفيض على الفور.

يجب القيام بتقديم طلب التخفيض من المخالفات المروية

على الأقل لمرة واحدة.

كيف اعرف مخالفاتي في السعوديه؟

يجب تطبيق ما يلي من خطوات: