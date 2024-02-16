5 أنواع حلويات لا تتعارض مع الحمية الغذائية

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رياض - احمد صلاح - يشير خبراء التغذية، وجود خيارات لأطباق الحلوى قليلة السكر، يمكن أن تساعد في تلبية رغبتك في تناول السكر، من دون الحاجة إلى الانحراف عن الحمية.

فيما يلي بعض الحلويات المختارة وفقًا لتوصيات جمعية القلب الأميركية، التي تنصح النساء بعدم استهلاك أكثر من 25 غرامًا من السكر المضاف يوميًا.

1. موس الأفوكادو والكاكاو

يحتوي موس الأفوكادو والكاكاو على 12 غرامًا من السكر، ويعد خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في تجنب الغلوتين ومنتجات الألبان.

2. كرات التمر بالمكسرات

كرات التمر بالمكسرات هي وجبة خفيفة ومغذية، تحتوي على 12 غرامًا من السكر، وتتميز بقوامها المقرمش واللذيذ، إذ يأتي طعمها الحلو من التمر والزبيب، بينما تمنحها الكاجو والفستق قوامًا مقرمشًا لذيذًا.

3. التشيز كيك بدقيق اللوز

التشيز كيك بدقيق اللوز هو خيار ممتاز لأولئك الذين يبحثون عن وجبة حلوة قليلة السكر، إذ يحتوي على ما يقارب غرامين من السكر فقط. يمتاز هذا النوع من التشيز كيك بأنه خالي من الغلوتين ومنخفض في الكربوهيدرات، مما يجعله مناسبًا لحمية الكيتو.

4. كعكة الجزر

معجونة بدقيق اللوز، ومحلاة بشراب القيقب والتمر وكريمة ماء جوز الهند المخفوق. هذه الكعكة هي خيار شهي وصحي، وتحتوي على نحو 9 غرامات من السكر فقط.

تتميز هذه الكعكة بأنها خالية من الغلوتين ومنتجات الألبان، مما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو يعانون من حساسية لتلك المكونات.

5. حلوى زبدة الفول السوداني