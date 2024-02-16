خطر تناول الأعشاب مع الأدوية .. هسببلك الاكتئاب والضغط وابرزهم العرقسوس والكركديه

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رياض - احمد صلاح - خطر تناول الأعشاب مع الأدوية .. كشف الدكتور صلاح محمود، أستاذ الأعشاب الطبية والعطرية، ورئيس قسم البساتين بجامعة الأزهر، عن خطورة تناول الأعشاب الطبيعية مع الأدوية الكيميائية لانها تتسبب في العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان من أبرزها تهيج الجهاز الهضمى.

خطر تناول الأعشاب مع الأدوية

وأشار الدكتور صلاح محمود، أستاذ الأعشاب الطبية والعطرية، أن هناك أعشاب طبيعية تعتبر من المنبهات مثل البن والشاي والتي تحتوي على مادة الكولا، وهي مادة طبيعية ولكنها تتعارض مع الأدوية الكيميائية والأدوية المضادة لالتهابات المعدة.

وأوضح الدكتور صلاح محمود، أنه يمكن من خلال تناول الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على مادة الكولا مع تناول العقاقير الطبية أن تزيد من الآثار الجانبية للأدوية ومضادات الالتهاب والمسكنات الغير الإسترودية، وهو ما يؤدي إلى زيادة حدة التهابات المعدة والأمعاء وتزيد من تهيج الجهاز الهضمى للإنسان، ومن أبرز هذه الأعشاب الآتي:

الكركديه والدوم.

نبات جذور الثعبان.

العرقسوس.

كف مريم.

الجنسنج.

الاخنسيا.

نبات الكركديه والدوم

وقال دكتور صلاح، أن الكركديه والدوم من الأعشاب الطبيعية التي تزيد من مفعول الأدوية الكيميائية المخصصة لخفض ضغط الدم المرتفع، وهو ما يتسبب في حدوث هبوط حاد فى ضغط الدم وظهور علامات شحوب الوجه والهزالًا على الجسم.

نبات جذور الثعبان

ونوه دكتور الأعشاب الطبيعية، أن في حالة الإفراط في استخدام نبات جذور الثعبان أو كما يطلق عليه”نبات الراولفيا” يسبب التوتر واحتقان الأنف، وزغللة العين وهو ما يتعارض مع الأدوية التي التي تعمل على تخفيف ضغط الدم، ومضادات الاكتئاب والجلوكوزيدات القلبية.

نبات العرقسوس

ونبه دكتور محمود، أن نبات العرقسوس الطبيعي يزيد من نقص مادة البوتاسيوم في الدم، وهو ما يسبب خطرًا شديدًا على مرضى القلب، موضحًا أنه يؤدي أيضًا إلى ارتفاع الضغط ويزيد من بعض التأثيرات السلبية للأنسولين ويتعارض العرقسوس مع مدرات البول ويؤدي إلى ظهور ثأثيرات جانبية على الكلى.

نبات الجنسنج

وقال رئيس قسم البساتين بجامعة الأزهر، أن استعمال نبات الجنسنج مع مدرات البول يؤدي إلى ارتفاع الضغط، منوهًا إلي تناوله لفترة طويلة يؤدى إلى فشل كلوي، مؤكدًا أنه ثبت من خلال إجراء التجارب المعملية عليه أنه يتفاعل مع أدوية السكر ويسبب انخفاضًا خطيرًا في مستوى السكر في الدم، ويحظر استخدامه بصحبة الأدوية المحتوية على الكورتيزون أو الأدوية الهورمونية مثل هورمون الاستروجين الانثوي.

نبات كف مريم