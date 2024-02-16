انت الأن تتابع خبر موجود في كل البيت.. معجزة عشبة منتشرة بكثرة دون أن يعلم أحد حجم قيمتها الثمينة جداً.. ( لا تفوتكم.) ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر الطويل والصحي هو حلم كل سيدة ولهذا تعد عشبة الهندباء من الخيارات الصحيحة للعناية بالشعر ومعالجة المشاكل التي تصيب الفروة، فهي مفيدة لنمو الشعر لأنها غنية بمجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تغذي الفروة وتجعلها صحية قادرة على إنتاج بصيلات قوية، دعونا نتعرف على كيفية صنع خلطة الهندباء لشعر طويل وصحي للإستفادة منها.

خلطة الهندباء لشعر طويل وصحي

يتوفر في عشبة الهندباء الكثير من المعادن والفيتامينات التي من شأنها تعزيز فروة الرأس وتقوية الشعر، والتخلص من الحكة الشديدة التي ينتج عنها القشرة، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من التساقط، الاستمرار على هذه الوصفة تمنحك شعر قوي وصحي، ومن بين المكونات المطلوبة لتحضير هذه الوصفة كالتالي:

كوب من الماء.

أربعة ملاعق من زهرة الهندباء.

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة البودرة.

طريقة التحضير

بعد الاطلاع على فوائد خلطة الهندباء لشعر طويل وصحي، بالتأكيد تريد أن تجريها للاستفادة منها والتمتع بشعر قوي وناعم، وتكون طريقة تحضيرها كالتالي:

في وعاء متوسط نضع كوب من الماء، ونضيف إليها عشبة الهندباء ومسحوق القهوة.

نغطي الوعاء ونتركه منقوع في مكان بارد ومظلم لمدة 12 ساعة، ومن الأفضل الإطالة في مدة النقع لخروج فوائدها بأكبر قدر ممكن.

نصفي الماء من هذه الأعشاب حتى تصبح صافية.

نقوم بوضع السائل في زجاجة ذات رذاذ لتسهيل توزيعها على الشعر، وبهذه الطريقة يصبح الوصفة جاهزة لللاستخدام

طريقة الاستخدام

تطبيق خلطة الهندباء للحصول على شعر طويل وصحي هو واحد من أفضل الطرق المباشرة للاستفادة من فوائدها، ويمكن استخدامها على النحو التالي: