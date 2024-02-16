انت الأن تتابع خبر ما الكربوهيدرات الضارة لمرضى السكري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتضارب الآراء حول أنواع الكربوهيدرات التي يمكن لمرضى السكري إدخالها في نظامهم الغذائي، حيث تلعب هذه المغذيات سيئة السمعة دورًا كبيرًا في التحكم بنسب السكر في الدم.

وتؤكد الجمعية الأمريكية للسكري (ADA) أن الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الخضار والفواكه والحبوب الكاملة، يمكن أن تكون صديقة لمرضى السكري، في حين تشكل الكربوهيدرات البسيطة خطرًا على صحتهم.

ومن بين الكربوهيدرات التي يُنصح بتجنبها، نذكر:



البطاطس

الكربوهيدرات البيضاء تترأس قائمة "الممنوعات" لمرضى السكري. ومع ذلك، يمكن تناول البطاطس بكميات محدودة، وعند إعدادها بطرق صحية فقط، مثل الخبز أو الشواء، بدلاً من التحمير أو القلي.

المعكرونة

تحتوي المعكرونة على نسب عالية من النشويات المكررة التي يمكن أن ترفع مستوى السكر في الدم. وتضمينها في النظام الغذائي لمرضى السكري ممكن فقط عند اختيار أنواع المعكرونة الكاملة وضبط حجم الحصة.

الفواكه المجففة

تحتوي الفواكه المجففة على نسبة عالية من السكريات، وبالتالي يُفضل تجنبها أو تناولها بحذر شديد. ومع ذلك، هناك بعض الفواكه المجففة المناسبة لمرضى السكري، مثل البرقوق المجفف، الخالي من السكريات المضافة، والذي يحتوي على مادة طبيعية تضبط نسبة السكر في الدم.

الحبوب

يفضل اختيار الحبوب الكاملة عوضًا عن الحبوب المصفاة والمحلاة. الشوفان، على سبيل المثال، يحتوي على بيتا جلوكان الذي يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

العصائر الطبيعية

تحتوي العصائر الطبيعية على نسب عالية من السكر، وتفتقر إلى الألياف التي تعمل على تسهيل هضمه. لذا يُفضل تناول الفاكهة مباشرة، بدلاً من شرب عصائرها.

العسل