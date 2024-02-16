انت الأن تتابع خبر لكي يا ست البيت.. قرع العسل وفوائد جميله للصحة والبشرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القرع العسلي أو القرع الأصفر من الأطعمة المفيدة التي تمتلك عدد كبير من الفيتامينات والمعادن الأساسية الهامة لصحة الجسد.

ويعرف قرع العسل أيضا باسم اليقطين وهو ثمرة متفواتة الأحجام لها شكلٍ دائري وملمس ناعم، سلس ومضلع قليلا ولونه يتراوح من الأصفر الغامق إلى اللون البرتقالي وموطنه الأصلي في أمريكا الشمالية.

وأجريت العديد من الأبحاث حول فوائد القرع العسلي، حيث أشار الباحثون لأهمية تناول القرع لما يحتويه على فيتاميات مفيدة مثل فيتامين سي ، دي و إي بالإضافة لعدد من المعادن الأساسية مثل النحاس والحديد والفوسفور.

فوائد تناول قرع العسل

1- القرع غني بمضاد الأكسدة، البيتا كارويتن والذي له دور هام في حماية الجسد من أمراض السرطانات المختلفة وأمراض القلب والسمنة والسكري، وكذلك الحماية من مرض الربو وتأخير الشيوخة وعلامات التقدم في السن والمحافظة على نضارة البشرة.

2- يحتوي القرع على الألياف والبوتاسيم التي تساعد على تنظيم ضغط الدم داخل الشرايين كما يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفقدان الكتلة العضلية، والحفاظ على كثافة المعادن في العظام.

3- بفضل وجود فيتامين C وبيتا كاروتين في القرع فأن تناوله يساعد على تقوية الجهاز المناعي في الجسد كما يساعد في عملية تكوين خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى.

4- للقرع فوائد هامة في امتصاص الجلوكوز من الدم والسيطرة على مستويات السكر في الدم كما أن لبه وبذوره يساعدان في امتصاص الجلوكوز في الأنسجة والأمعاء وموازنة مستوياته في الكبد.

5- المواد المضادة للاكسدة مثل فيتامين C، فيتامين E، والبيتا كاروتين الموجودة في القرع مهمين لصحة العين، حيث أن تناول 3 حصص أو أكثر يخفضون خطر الانتكاس البقعي في العين المرتبط بالتقدم في العمر.

6- القرع بلسم طبيعي جيد للشعر بسبب غناه بفيتامين “A” والبوتاسيوم.

7- يساعد على سرعة شفاء الجروح والدمامل لأنه يحتوي علي كمية عالية من مضادات الأكسدة.

8- عند تناوله مع العسل فأنه يعمل كمهدئ نفسي فعال وعلاج جيد لحالات الأرق وإضطراب النوم.

9- له فوائد هامة في المعدة ومنها علاج الإمساك وعسر الهضم ويساعد على تقليل الحموضة.

القيمة الغذائية في كوب واحد من القرع