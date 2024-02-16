مشروب سحري لتدمير الكرش وتنظيف الكبد في 72 ساعة

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رياض - احمد صلاح - دهون منقطة البطن “الكرش” تعد كابوس وصداع لدى الكثيرين والذين يرغبون في الحصول على جسم رياضي ممشوق لكن ليس لديهم الوقت الكافي لممارسة الرياضة أو المشي وكذلك لا يقدرون على منع نفسهم من تناول الطعام.

انقاص الوزن

وتنتشر عبر المواقع الطبية كثير من الوصفات لمشروبات تساعد على حرق السعرات الحرارية وتخفيض الوزن ومن تلك المشروبات مشروب الكرفس مع البقدونس والذي له خواص رائعة في تنظيف الكبد من السموم.

أهمية الكبد

ويعد الكبد من أهم الأجهزة العضوية في جسم الإنسان، حيث يعد أكبر غدة في الجسد حيث يعمل الكبد على لتنقية الجسم من المواد الضارة المختلفة، على سبيل المثال، والسموم.

كما أن الكبد يفرز مواد كيمائية في شكل الصفراء والتي تحتوي على الأملاح التي تحييد الغذاء الحمضية القادمة من المعدة.وتساعد أيضا في هضم الدهون.

فوائد مشروب البقدونس بالكرفس

موقع “good life” ، أشار أن مشروب البقدونس مع الكرفس يساعد على انقاص الوزن خلال 72 ساعة بالإضافة للمساعدة بشكل فعال في تنظيف الكبد.

أطباء التغذية يحرصون عند وصف أي برنامج غذائي للتخسيس الاهتمام بصحة الكبد حتى يحدث نقصان في الوزن بشكل صحي.

مكونات مشروب البقدونس مع الكرفس

6 أكواب من الماء

3 حبات من اليمون

5 أعواد من الكرفس

كوب من البقدونس المفروم