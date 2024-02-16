انت الأن تتابع خبر لا سحر ولا شعوذة..شوفوا تناول ثمرة يوسفي يوميا ممكن تعمل ايه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اليوسفي من ثمار الحمضيات التي يحبها الكثير من الناس في فصل الشتاء لما لها من طعم قوي ومميز وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة لصحة الجسم, وفي التقرير نستعرض لكم العديد من الفوائد التي تعود على الجسم عند تناول ثمرة يوسفي يوميا وفق ما أورد موقع “webmd” المعني بالصحة, تحتوي فاكهة اليوسفي على فيتامينات C وA وB ,العديد من المعادن مثل: الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم إضافة إلى مجموعة مميزة من مضادات الأكسدة القوية.

فوائد تناول فاكهة اليوسفي على البشرة

يرتبط تناوله بصحة الجلد و”البشرة” حيث ثبت أن فيتامين سي يلعب دورًا حيويًا في إنتاج الجسم للكولاجين مما يجعل بشرتنا أكثر شبابًا ويعالج الأضرار الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس, يشتمل اليوسفي على فيتامينات مفيدة لصحة العين مثل فيتاميني “سي” و”ج” وكلاهما يقللان من فرص الإصابة بالضمور البقعي الذي يسبب فقدان البصر, كونها غنية بالألياف الطبيعية ومضادات الأكسدة الطبيعية يساعدان على تقليل الإصابة بأمراض القلب والشرايين, يساهم في إنقاص الوزن وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية والمياه التي تساعد على الشعور بالشبع وامتلاء المعدة بالإضافة إلى كونه قليل بالسعرات الحرارية.

قدرة غير عادية لليوسفى للقضاء على الدهون