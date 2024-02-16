انت الأن تتابع خبر لو عايزة تخسي في الشتاء .. اعرفي الفواكه التي تساعد على فقدان الوزن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تناول الكثير من الفاكهة من الأشياء التي تساعد على البقاء بصحة جيدة وأيضا إنقاص الوزن لأن أعلبها غني بالألياف وخصائص مضادة للالتهابات كما انها تحتوي على فيتامينات أساسية وتعالج الكثير من المشكلات الصحية وتساعد في تقليل دهون البطن.

أفضل فواكه الشتاء التي يمكن أن تساعد على تقليل دهون البطن:

1-الجوافة:

الجوافة تعتبر من أفضل فواكه الشتاء وهي لذيذة وشهية وغني بالعديد من العناصر الغذائية الحيوية ويحتوي من البروتين والكثير من الألياف التي تجعل من الصعب هضمها مما تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت.

2-البرتقال:

يعتبر مصدر رائع لفيتامين سي وهو أمر ضروري لتعزيز المناعة والحفاظ على الصحة وهي ضعيفة في السعرات الحرارية وخالية من الدهون وتكون من أفضل فواكه الشتاء.

3-التين:

يعتبر مليء بالألياف الغذائية التي يمكن أن تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة من الزمن ويعمل على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتحسين صحة الأمعاء ويساعد على إنقاص الوزن وتقليل الدهون في البطن.

4-العنب: