انت الأن تتابع خبر خبر سئ لعشاق المكرونة السريعة.. اعرفوا خطرها على صحة القلب والكلى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر المكرونة السريعة التحضير أو كما يُطلق عليها “النودلز” هي نوع من المعكرونة المُعدة (المطبوخة) مسبقًا، وتكمن شهرتها في كونها سهلة التحضير وسريعة كذلك، وغالبًا ما تتكون هذه المكرونة من مكونات الدقيق والنشا والماء وزيت النخيل والملح أو بديل الملح الذي يُعرف باسم “kansui” وهو نوع من المياه المعدنية القلوية التي تحتوي على كربونات الصوديوم وكربونات البوتاسيوم.

ومعروف أن معظم المنتجات المتواجدة من المكرونة سريعة التحضير منخفضة السعرات الحرارية فيما يعتبرها البعض لا تؤدي لزيادة الوزن، لكنها أيضًا منخفضة في الألياف والبروتين، وتحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات والصوديوم، وتفتقر لعناصر غذائية هامة مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب 12 ولهذا لا يجب الاعتماد عليها.

أما أساس موضوعنا هنا هو أن الاستهلاك اليومي والمتكرر للمكرونة سريعة التحضير يؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة في الحقيقة، وهذا ما سنستعرضه معكم في محتوى بلس في هذا التقرير الآتي.

تفتقر لعناصر غذائية أبرزها الألياف والبروتين

بحسب parkwayeast فقد أظهرت بعض الدراسات أن مستهلكي المكرونة سريعة التحضير “النودلز” يتناولون كميات أقل وبشكل ملحوظ من عناصر غذائية مثل البروتين والكالسيوم وفيتامين ج والفوسفور والحديد والنياسين وفيتامين أ، وكميات زائدة عن المطلوب من الصوديوم والسعرات الحرارية، فيما قد يؤثر على التوازن الغذائي لجسم الإنسان، كما يؤدي إلى أمراض ترتبط بنقصان العناصر المذكورة، ووُجد أيضًا أن زيادة تناول المكرونة الفورية قد يؤدي لزيادة احتمالات الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي التي تؤدي لأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.

احتوائها على مادة MSG المضافة

تتواجد مادة MSG المضافة بشكل شائع وملحوظ في الأطعمة المصنعة، حيث تقوم بتعزيز نكهة الطعام، كما أنه مُصرح به في حدود موضوعة من قِبل إدارة الغذاء والدواء، وبرغم ذلك فهناك مخاوف حول وجود تأثير سلبي له على المدى البعيد على جسم الإنسان.

غنية بالصوديوم بشكل ملحوظ