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رياض - احمد صلاح - يساعد زيت الذرة في حماية البشرة من التجاعيد وهو مفيد للبشرة الجافة، وسوف نتعرف على فوائد زيت الذرة للبشرة الجافة بالتفصيل فتابعونا.

فوائد زيت الذرة للبشرة الجافة

يعد زيت الذرة من أجود الزيوت النباتية التي تستمل في العناية بالبشرة الجافة، حيث أنه يحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة بنسبة 85 ٪.

ويعتبر زيت الذرة واحد من زيوت التجفيف والتي تتأكسد في حالات الرطوبة، والضوء ولكي يتم الحفاظ عليه لفترة طويلة يتم وضعه في مكان مظلل وجاف.

الترطيب

من فوائد زيت الذرة للبشرة الجافة أنه يساعد على الترطيب والتغذية بشكل كبير حيث أنه يمتلك خصائص مضادة للأكسدة، ويساعد في علاج مشكلات البشرة الجافة كما أنه يساعد في تجديد الخلايا التالفة ويؤخر شيخوخة خلايا البشرة.

غنى بالفيتامينات

من فوائد زيت الذرة للبشرة الجافة أنه يحتوي زيت الذرة على أحماض دهنية غير مشبعة، وفيتامينات كثيرة مثل فيتامين A وC وE وعناصر غذائية مختلفة ويساعد زيت الذرة على ترطيب البشرة وخاصة البشرة الجافة.

علاج الصدفية

يعد زيت الذرة مستحضر تجميل طبيعي خاصة لصاحبات البشرة الجافة، ويحتوي زيت الذرة على أحماض أوميجا 6 وأوميجا 3 الدهنية بنسب متوازنة مما يساعد في علاج الصدفية.

علاج الالتهابات

من فوائد زيت الذرة للبشرة الجافة أنه يحتوي على الفيتامينات والأوميجا المفيدة التي تعالج مشكلات البشرة الجافة مثل التهاب الجلد وغيره من المشكلات.

نضارة البشرة

يحتوي زيت الذرة على كميات كبيرة من فيتامين K، والذي يعمل على امتصاص كميات مناسبة من الكالسيوم مما يساعد في زيادة حيوية ونضارة البشرة.

مناسب للبشرة الجافة

يمكن استعمال زيت الذرة للبشرة الرطبة، والجافة وهو يوفر ترطيب ممتاز للبشرة.

التغذية

يحتوي زيت الذرة على الكالسيوم والماغنسيوم وفيتامينات A وC وKكما يحتوي على الأحماض الدهنية المشبعة بالإضافة الى اليود، والبوتاسيوم وكلها توفر عناية متكاملة للبشرة الجافة.

تجديد الخلايا

زيت الذرة يسهل من تجديد خلايا البشرة، ويعالج التلف الموجود بها كما أنه يقلل من تهيج الجلد ويجعل البشرة ناعمة ورطبة.

تحسين صحة البشرة

من فوائد زيت الذرة للبشرة الجافة أنه يعمل على تحسين الدورة الدموية مما يساعد في تحسين البشرة الجافة.

وصفات لاستعمال زيت الذرة

يتم وضع قطرات من زيت الذرة على البشرة الجافة أو على مناطق معينة يكون بها جفاف، ثم يتم تدليك المنطقة المصابة وبعدها يشطف المكان بالماء كما يمكن وضع قطرات صغيرة من زيت الذرة على الوجه حتى يتم امتصاصها بسرعة.

كما يمكن وضع قطرات زيت ذرة على مستحضر التجميل الخاص بك حتى يذيد من فعاليته، ويحقق النتائج المطلوبة ويتم وضع قطرات الزيت على حسب الحاجة وليس بكميات كبيرة.

مخاطر زيت الذرة

الحساسية

يمكن أن يؤدى الأفراط في استعمال زيت الذرة في حدوث حساسية، وتهيج في الجلد ويسبب نتائج عكسية لذلك من الضروري استعمال كميات قليلة من زيت الذرة.

حدوث أمراض خطيرة

يتسبب عدم التوازن في أحماض أوميجا 6 وأوميجا 3 في ظهور مركبات مؤكسدة تسبب أمراض خطيرة مثل مرض القلب وغيره من الأمراض.

الإصابة بالسرطان

تؤدى مادة الأكريلاميد الناتجة عن تسخين زيت الذرة الى نمو الخلايا السرطانية، كما أن الزيت المعدل وراثيا يكون متأثر بمبيدات الحشرات وينتج عنه مواد مسرطنة تؤدى الى حدوث أمراض سرطانية.

مشكلات الأعصاب

الدهون الكثيرة التي توجد في زيت الذرة تسبب خلل في الأعصاب، وتؤدى لمشكلات في المخ وتؤدى لحدوث الاكتئاب.

الدهون