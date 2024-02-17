فوائد واستعمالات زيت جوز الهند

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رياض - احمد صلاح - زيت جوز الهند العضوي مستخلص من ثمار جوز الهند الطازجه يعتبر من أفضل العلاجات الطبيعية التي يُمكن اللجوء إليه للإعتناء بجمال البشرة و الشعر بفضل مكوّناته الغنية بالفيتامينات المغذية.

بعض طرق استعمال زيت جوز الهند.

تحفيز نمو الشعر و اصلاح التلف

و ذلك بإضافة قطرات من زيت النعناع الفلفلي الى كميه مناسبه من زيت جوز الهند العضوي و تدليك فروة الرأس و الإنتظار لمدة ساعة قبل الاستحمام.

تطويل الأظافر و تقليل التقصف.

مزج قطرات من زيت إكليل الجبل “روزماري” وتدليك الأظافر به يومياً قبل النوم يساعد على:

– تطويل و تقوية الأظافر

– العنايه بالجلد المحيط بالأظافر.

– التخلص من الفطريات.

إزالة الماكياج و تنظيف البشرة

إغمسي قطعة من القطن في زيت جوز الهند واستخدميها لمسح الوجه جيداً للتخلص من آثار المكياج.

إذا كنتِ تعانين من إزالة آثار الماسكارا والآيلاينر المقاوم للماء، فإن زيت جوز الهند هو الحل النهائي لذلك. كما يمنح بشرتك الترطيب العميق.

الإعتناء بصحة القدمين

اخلطي زيت جوز الهند مع قطرات من زيت الورد، وضعيه على قدميكِ قبل النوم، ثم اشطفي قدميكِ في صباح اليوم التالي.

يستعمل مرة يوميًّا خاصة إن كنتِ تعانين التشققات القوية للقدم.

تطويل و تكثيف الرموش و الحواجب

اضيفي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة ثم مزجها جيدا من زيت الخروع، بعدها وزعي الخليط على رموشك من الأعلى و في فراغات الحواجب أيضاً قبل النوم، ثم نظفيه صباحاً كرري العملية يومياً.