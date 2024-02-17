انت الأن تتابع خبر عايزة تخسي في وقت قياسي.. يبقا لازم تجربي وصفة الليمون الأخضر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الليمون الأخضر من المكونات الطبيعية التي يمكن أن تستخدم في نسف الدهون، وهذا يرجع لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة، وأيضًا العديد من العناصر الغذائية الهامة، هذا بالإضافة للعديد من الفوائد الهامة الأخرى، التي سوف نقوم اليوم بتقديمها لكم اليوم.

وصفة الليمون الأخضر لخسارة الوزن الزائد

هناك العديد من الدراسات أكدت على قدرة الليمون الأخضر في دعم فقدان الوزن، كما أنه مكنه أن يزيد من معدل حرق الدهون، كما أكدت أيضًا أحد الدراسات التي تم إجرائها على ما يقرب من 115 سيدةن والتي قد أثبتت أن تناول الليمون الأخضر بشكل متواصل لمدة 12 أسبوع، كان السبب وراء انخفاض الوزن الزائد ومؤشر كتلة الجسم وأيضًا دهون البطن.

مكونات وصفة الليمون الأخضر لخسارة الوزن

عسل أبيض.

ليمون أخضر.

مقدار من الماء.

طريقة التحضير

في البداية قومي بإحضار وعاء مناسب، ثم قومي بوضع به كوب من الماء، ثم قومي برفعه على النار حتى يسخن، ثم قومي برفعه عن النار وتركه حتى يصبح الماء فاتر، ثم قومي بإضافة له عصير الليمون الأخضر، مع العسل الأبيض، ثم قومي بتقليبهم وتناولهم.

فوائد الليمون الأخضر