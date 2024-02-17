الصبار لتنعيم الشعر الخشن وفوائده المتميزة

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رياض - احمد صلاح - الصبار لتنعيم الشعر الخشن ، الصبار هو نبات ينمو في المناطق لأستوائية وشبه الأستوائية وهو غني بالفيتامينات والمعادن التي تعالج مشاكل الشعر وتقوية وتكثفة.

الصبار لتنعيم الشعر الخشن

وجود فيتامينات ومعادن مثل A ، B، C، E، السيلينيوم، الصوديوم، البروتينات، الأحماض الأمينية، السكريات، المنغنيزيوم، يساعد على ترطيب الشعر وحمايتة لذلك ينصح باستخدامه لأصحاب الشعر الأفريقي الأمريكي.

فوائد الصبار لتنعيم الشعر الخشن

يتميز الصبار بفوائدة العديدة للشعر مثل :

تقليل القشرة الموجودة في الشعر.

تقوية بصيلات الشعر وتغذيتها بالفيتامينات والمعادن.

معالجة الضرر في فروة الرأس بواسطة الإنزيمات التي يحتوي عليها.

ترطيب الشعرالذي تضمنه مكونات الصبار التي تحفاظ على بصيلات الشعرمن الجفاف.

مضاد للفطريات والألتهابات.

زيادة طول الشعر وتعزيز نموه.

إعطاء لمعة قوية للشعر تظهرة بشكل صحى.

يحد من الإصابة بالصلع الوراثي.

تكثيف الشعر وتقويته لأنه يحافظ على نسبة الحموضة في الرأس.

الحد من تساقط الشعرومنع التقصف.

كيفية أستخدام الصبار لتنعيم الشعر الخشن

الصبار لتنعيم الشعرالخشن هناك العديد من الطرق لأستخدامه تختلف الطريقة طبقًا لنوع الشعر والضرر المتعرض له وتختلف أنواع الصبار المستخدم لعلاج الشعر فمن الممكن أن يكون منتج مصنوع مثل الزيوت والكريمات والشامبو والبخاخات والجيل والحبوب أو استخدام الصبار الطازج أو الوصفات المنزلية حسب الغرض من استخدامها مثل:

لإعطاء لمعة ومظهر جميل للشعر

يتم خلط جل الصبار مع زيت الزيتون أو زيت جوزالهند أو زيت جنين القمح ونضعه على الشعر و يترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء والصابون.

لعلاج تساقط الشعر

نضع جل الصبار في الخلاط ثم نقوم بدهن الشعرونتركه ساعتين ثم يغسل،ولتحسين النتائج يجب الأنتظام عليه وتكرارة مرة كل أسبوع.

للقليل من التقصف وتقوية الجذور

نخلط جل الصبار مع زيت الجرجير وزيت الآس ونضعه على الشعر بشكل كامل حتي الأطراف ويترك لمدة نصف ساعة.

للتخفيف من الإفرازات الدهنية

التي تقوم فروة الرأس بإفرازها نقوم بخلط عصيرالليمون وجل الصبارونستخدمة كماسك يقوي الشعرويحد من قشرة الشعرويعيطية لمعان قوي.

جل الصبار لتنعيم الشعر الخشن

يستخدم الصبار لتنعيم الشعرالخشن عن طريق خلطة مع زيت الجرجير وزيت الزيتون وزيت جنين القمح عن طريق وضع زيت الزيتون فى وعاء على النار لتدفئته ثم نضيف جل الصبار ونخلطهم جيدًا ثم نضيف باقي الزيوت وندمجهم ونتركه ليبرد ثم نضعه على الشعر، ولنتائج أفضل يفضل تكرارة 3 مرات في الأسبوع.

لنمو الشعر وتكثيفة

نحتاج كوب من جل الصبارومعلقتين من زيت الخروع ومعلقتين من بودرة الشمر، يفضل استخدام هذه الوصفة ليلًا ونغسله صباحًا، يفضل تكرارة مرتين أسبوعيًا.

ترطيب الشعر

نحتاج 5 معالق صغيرة من جل الصبارومعلقتين من العسل و3معالق من زيت جوز الهند ونمزجهم ثم ندلك فروة الرأس بالخليط وبعضًا منها على الأطراف، ثم نقوم بتغطية الشعر بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة 25دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد.

تقوية الشعر وتكثيفة

نقوع بنقع بذورالحلبة فى الماء ونتركها طوال الليل، ونطحنها حتى تصل للنعومة صباحًا ثم نضيفلها 10قطرات من زيت شجرة الشاى ثم نضيف جيل الصبار ونقوم بخلط جميع المكونات ونضعها على الشعر ونتركها على الشعر لمدة 40 دقيقة ثم نقوم بغسل الشعر، ونتيجة لهذه المكونات والأحماض الدهنية والبروتينات والمعادن تزداد كثافة الشعر وتقويته.

هل هناك آثار جانبية لاستخدام جل الصبار؟

نادرًا ما يظهر آثار جانبية لجل الصبار ولكن ظهرت بعض الآثار جانبية على حالات قليلة مثل: