انت الأن تتابع خبر علاج الدورة الشهرية غير المنتظمة .. 5 طرق طبيعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الدورة الشهرية المنتظمة بعد 28 يومًا إلى 35 يومًا وتستمر لمدة 4-6 أيام تقريبًا، ويمكنكِ احتساب الفترة لمعرفة أن الدورة الشهرية غير منتظمة إذا لم تبدأ حتى بعد 35 يومًا أو حدثت بفارق عدد مختلف من الأيام في كل مرة، وهناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها في المنزل لإعادة دورتك إلى مسارها الصحيح.

الزنجبيل

مفيد للأمراض والأعراض المختلفة، بما في ذلك عدم انتظام الدورة الشهرية، كما يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للزنجبيل الخام في تنظيم الدورة الشهرية.

ويحتوي الزنجبيل على جينجيرول الذي يساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، يساعد في تقلص عضلات الرحم ويسهل التوازن الهرموني. يوحّد الحدوث الشهري للفترات. شرب كوب من شاي الزنجبيل الساخن مع القليل من عصير الليمون واندفاعة من العسل، سواء على معدة فارغة في الصباح أو في المساء ، يعزز عملية التمثيل الغذائي.

البابايا غير الناضجة

تشتهر البابايا غير الناضجة بعملها على فترات غير منتظمة، حيث تعزز تقلص الرحم الذي يساعد على حدوثه أثناء فترات الدورة الشهرية، كل ما عليكِ فعله هو تناول عصير البابايا غير الناضج بانتظام لبضعة أشهر.

الكركم

هو علاج منزلي سحري يمكننا استخدامه في أي حالة، قد يساعد في تنظيم الدورة الغير منتظمة، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتشنج تساعد في تقليل تقلصات الرحم، إذا كنت ترغب في تأجيل دورتك الشهرية بشكل طبيعي، فحاولي تناول الكركم مع الحليب الدافئ والعسل.

خل التفاح

يمكن أن يساعدك تناول خل التفاح على تنظيم الدورة الشهرية والهرمونات لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، يمكنه أيضًا فقدان الوزن وخفض مستويات السكر في الدم والأنسولين.

ويتميز خل التفاح بطعمه المر، لذلك يمكنك تناوله عن طريق خلطه مع العسل لتحييد الطعم المر.

القرفة