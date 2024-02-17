كيفية العناية بالشعر الجاف: أهم 6 نصائح لشعر صحي لامع

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رياض - احمد صلاح - كيفية العناية بالشعر الجاف هي أمر مهم للغاية حيث أن الشعر الجاف يكون دومًا أكثر عرضة للتقصف والخشونة من أنواع الشعر الأخرى لذا لابد من معرفة أفضل الطرق للعناية به واتباع روتين يومي يحافظ على صحته.وتعد أول خطوة في العناية بالشعر هي تحديد نوع الشعر حيث أن طرق العناية تختلف كثيرًا باختلاف نوع الشعر، ويمكن تقسيم الشعر إلى أنواع حسب حجم الإفرازات الدهنية التي تُفرز من فروة الرأس فينقسم الشعر إلى شعر دهني وجاف وعادي.

كما يمكن تقسيم الشعر على حسب الملمس الخارجي له ونسبة ما يحتوي عليه من الكرياتين، حيث ينقسم الشعر شعر مجعد متموج وأملس، ولكل من تلك الأنواع مشاكل خاصة به دون بقية الأنواع وطرق العناية الخاصة بكل نوع تهتم بعلاج المشكلات التي تواجه هذا النوع.

وتحديد كيفية العناية بالشعر الجاف تكون عن طريق تحديد المشكلات التي يعاني منها الشعر الجاف وتحديد كيفية علاجها من خلال روتين يومي .

كيفية العناية بالشعر الجاف

الشعر الجاف يتسم بقلة الزيوت الطبيعية التي تفرز من فروة الرأس، لذا يكون لون الشعر الجاف غير براق ومظهره باهت، كما يكون الشعر الجاف أكثر عرضة للخشونة والتقصف من أنواع الشعر الأخرى.

لذا يحتاج الشعر الجاف إلى روتين خاص للعناية به منحه ما يحتاج من عناية وترطيب، ويمكن ذلك من خلال عدة نصائح حول كيفية العناية بالشعر الجاف وهي:

يجب تقليل عدد المرات التي يتم غسل الشعر فيها باستخدام الشامبو فيكفي أن يتم ذلك مرتين في الأسبوع بحد أقصى، للتقليل من تعرض الشعر إلى المواد الكيميائية، كما يقلل ذلك من الحاجة إلى تصفيف الشعر باستخدام الهواء الساخن.

لابد من استخدام شامبو خاص بالشعر الجاف حتى يكون ألطف على الشعر وأخف ضررًا عليه، فلابد أن يحتوي هذا الشامبو على أقل نسبة ممكنة من المواد التي تسبب جفاف الشعر.

ينصح باستخدام بلسم يساعد على ترطيب الشعر من خلال الحفاظ على الطبقة الخارجية للشعر وحمايتها كي تحتفظ بأكبر قدر من الزيوت الطبيعية بداخلها مما يحافظ على ترطيب الشعر.

يجب في العناية بالشعر الجاف استخدام الزيوت الطبيعية في تدليك الشعر قبل الاستحمام، ومن الزيوت المفضل استخدامها في ذلك: زيت جوز الهند، زيت شجرة الشاي، زيت النعناع، زيت الجوجوبا، حيث تمنح الشعر مظهر لامع.

يجب المواظبة على قص أطراف الشعر المقصفة والمتكسرة وذلك للتقليل من مظهر الشعر المتطاير والمجعد، ومنحه مظهر أكثر انسيابية.

ينصح بتناول بعض الفيتامينات والمعادن التي تساعد على العناية بالشعر الجاف وتجعله لامع وصحي، مثل فيتامين د، وفيتامين ب12 والحديد والسيلينيوم، وحمض الفوليك.

أسباب ظهور الشعر الجاف

جفاف الشعر له العديد من الأسباب منها ما يمكن التحكم فيه والتخلص منه أو تقليله ومنها ما لا يمكن التخلص منه حيث لا يكون للفرد تدخل فيه فكل ما يمكن فعله هو محاولة التقليل من أثره من خلال العناية بالشعر.

وتحديد سبب جفاف الشعر مهم جدًا لتحديد كيفية العناية بالشعر الجاف، حيث أنه بالقضاء على السبب يمكن حل جزء كبير من المشكلة، وجفاف الشعر قد يرجع إلى العديد من العوامل، ومن ذلك:

عوامل وراثية:

فقد يكون السبب وراء جفاف الشعر سبب وراثي لا يمكن للفرد التحكم فيه ولكن يمكن أن يعرف كيفية العناية بالشعر الجاف لتقليل آثار جفاف الشعر والحصول على شعر صحي.

عوامل صحية: قد يكون تدهور الحالة الصحية للفرد سبب رئيسي في جفاف الشعر فقد يرجع الأمر إلى نقص الحديد أو الإصابة بمرض معين مثل متلازمة مينكيس، أو كسل الغدة الدرقية، ويمكن للفرد التخفيف من جفاف الشعر إذا عمل على علاج تلك المشكلات.

عوامل خارجية: قد تؤدي بعض العوامل الخارجية إلى جفاف الشعر مثل التعرض إلى الهواء الجاف، أو التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، أو البرد الشديد، كما يساهم أيضًا التلوث البيئي في جفاف الشعر.

العادات السيئة: هناك العديد من العادات السيئة التي تؤدي إلى المزيد من جفاف الشعر فتكون أولى الخطوات في كيفية العناية بالشعر الجاف هي التخلص من تلك العادات، ومن هذه العادات: صباغة الشعر بشكل متكرر، استخدام مجفف شعر ساخن جدًا في تمشيط وتجفيف الشعر، غسل الشعر بشكل مبالغ فيه، استخدام منتجات تنظيف الشعر القوية أو التي تحتوي على الكحول.

الطرق الصحيحة لتصفيف الشعر الجاف

طريقة تصفيف الشعر تعد من أهم الخطوات في كيفية العناية بالشعر الجاف، حيث أن تصفيف الشعر بطرق غير صحيحة قد يؤدي إلى العديد من المشكلات كما أنه قد يتسبب في المزيد من الجفاف لذا لابد من مراعاة عدة نصائح من أجل تصفيف الشعر الجاف بشكل صحيح، ومن أهم النصائح حول كيفية العناية بالشعر الجاف:

ينصح بلف الشعر بمنشفة بعد غسله أو تركه حتى يجف في الهواء الطبيعي، فلا ينصح بتعريض الشعر للمجفف الحراري بعد الغسل مباشرةً.

كما يفضل تمشيط الشعر بعد أن يجف وذلك لأنه يكون أكثر عرضة للتكسر وأكثر حساسية عندما يكون مبلل، إلا إذا كان الشعر جاف ومجعد فذلك النوع من الشعر يفضل تمشيطه وهو مبلل لتقليل فرص إصابته بالتكسر.

يجب عدم المبالغة في تمشيط الشعر، حيث أن التمشيط بشكل مبالغ فيه بمعدل 100 حركة في اليوم تجعل الشعر أكثر عرضة للتقصف.

لا ينصح باستخدام المنتجات المثبتة للشعر، حيث أن تمشيط الشعر بعد وضع تلك المنتجات تجعله أكثر عرضة للتكسر.

يجب عدم استخدام وصلات الشعر بشكل مستمر، حيث أن استخدامها قد يؤدي إلى شد الشعر وتكسره كما أن ذلك قد يؤدي إلى تساقط الشعر وفقده بشكل دائم.

ما يجب تجنبه لأصحاب الشعر الجاف

هناك العديد من العادات والمنتجات يجب تجنبها إذا كنت تبحث عن كيفية العناية بالشعر الجاف، ومن الأمور التي يجب تجنبها ما يلي: