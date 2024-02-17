كيفية العناية بالبشرة في الشتاء:11 طريقة للعناية بها

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رياض - احمد صلاح - كيفية العناية بالبشرة في الشتاء، أمر يبحث عنه الكثير من الناس، ولاسيما النساء، حيث أن فصل الشتاء يحمل معه الكثير من التغيرات المناخية التي تؤثر على جلد الإنسان عامة والبشرة خاصة، فصل الشتاء تحتاج فيه بشرتكِ إلى عناية من نوع خاص ومتكامل، وذلك حتى لا تتأثر بالبرودة التي يكون عليها الجو فيؤدي ذلك إلى جفافها وإلحاق الضرر بها، فلا شك أن حيوية وجمال ونضارة البشرة أمر يهم كل امرأة لأنه عنوان لجمالها ولأنوثتها.

كيفية العناية بالبشرة في فصل الشتاء وبعض المشكلات

جميع أنواع البشرة معرضة لأضرار قد تلحق بها في فصل الشتاء، لأنه الفصل الذي يحمل الجفاف للجلد، بسبب برودة الطقس، وعدم قدرة الجسم على إفراز الزيوت الطبيعية للبشرة بصورة مناسبة، وكذلك لعدم مراعاة شرب كميات كافية من الماء كما هو معتاد خلال فصل الشتاء.

كيفية العناية بالبشرة في فصل الشتاء

سنقدم لكي سيدتي مجموعة من النصائح التي يمكنك من خلال إتباعها أن تحافظي على بشرتك بالصورة الأمثل خلال فصل الشتاء، ومن هذه النصائح:

الترطيب الدائم البشرة

لابد عليك من المحافظة على حيوية و نضارة بشرتكِ وذلك من خلال عملية الترطيب العميق لها.

عليك تدليك بشرتك برفق عن طريق استخدام الزيوت الطبيعية التي تحميها من الجفاف في الشتاء.

الترطيب العميق للبشرة يعمل على الحفاظ عليها وتنظيفها بالصورة الأمثل وإزالة أي شوائب.

لابد أيضًا من الاهتمام بترطيب الشفتين لحمايتهم من الجفاف الذي تسببه برودة الطقس

شرب الماء بكثرة

أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن تناول 3 لتر من المياه بصورة يوميًّة، يمنح البشرة الصحة والإشراق.

المياه تساعد على تخليص الجلد من أي سموم.

تناول المياه يساعد على المحافظة على نسبة الرطوبة المثالية التي تحتاجها البشرة.

القيام بتقشير البشرة

تقشير البشرة يعد من أفضل الحلول الفعالة التي تساعد على التخلص من الخلايا الميتة للجلد.

يتم تجديد خلايا البشرة عن طريق استخدام المقشرات ذات السمات الطبيعية، ووقتها الأمثل هو فصل الشتاء، بسبب انخفاض أشعة الشمس بصورة كبيرة، ما يقلل من مشكلة الالتهابات والتصبغات التي يمكن أن تؤذي البشرة لو تم التقشير في فصل الصيف مثلًا.

النوم المريح

النوم لفترات كافية وبصورة متواصلة ومريحة، يساهم بأن يجعل البشرة مفعمة بالحيوية والنضارة، وذلك لأن النوم يساعد على الاسترخاء مما يجعل الجسم أكثر قدرة على إنتاج الكولاجين، الذي يساهم في مقاومة الشيخوخة، ويجعل البشرة أكثر بريق.

تناول أوميغا 3

الأطعمة التي تحتوي على أوميغا 3 تساعد على إكساب البشرة النعومة والصحة اللازمة خلال فصل الشتاء.

يمكنك الحصول على أوميغا 3 من زيت السمك وزيت بذور الكتان، التي تعمل على تعزيز نعومة البشرة وتُضفي عليها الحيوية وأيضًا النضارة.

استخدام واقي ضد أشعة الشمس

لا شك أن أشعة الشمس في فصل الشتاء لا تكون بالقوة التي عليها في الفصول الأخرى، ولكن ولحماية البشرة دائمًا حتى خلال فصل الشتاء لابد من استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس الضارة بالبشرة.

الواقي يساعدك على حماية بشرتكِ من التلف وظهور أي تجاعيد مبكّرة بها.

غسل الوجه بالماء البارد

إن مسألة غسل الوجه بالماء البارد، يساعد على غلق المسام و يمنع بصورة كبيرة ظهور حب الشباب.

عليكِ سيدتي تجنب استخدام المياه الساخنة بأكبر صورة ممكنه لأنها تؤدي إلى جفاف البشرة وتسحب منها زيوتها الطبيعية المتواجدة بها.

التقليل من وضع المكياج

حين تتساءل حواء عن كيفية العناية بالبشرة في فصل الشتاء؟، تكون الإجابة الأولى من الأطباء والمختصين هو عدم الإفراط في وضع المكياج.

حيث أن مستحضرات التجميل تؤدي إلى تهييج البشرة وتسبب التهابها، لأنها تتغلغل إلى داخل مسام البشرة.

المكياج يجعل البشرة تلتقط الشوائب بصورة كبيرة من الجو.

لذلك هنا تعمل مستحضرات التجميل بشكل عكسي حيث بدلًا من إخفاء العيوب الخاصة بالبشرة عن طريق استخدام مستحضرات التجميل، تزيد هذه المستحضرات الكيميائية من عيوب البشرة.

الاستعانة باستشارة طبيب مختص

بدلًا من إنفاق الكثير من الأموال من أجل شراء مستحضرات التجميل للمحافظة على البشرة خلال فصل الشتاء، والتي من الممكن أنها لا تتناسب مع طبيعة بشرتك، يكون من الأفضل استشارة الطبيب المختص، والذي سيساعدك على اختيار الروتين الصحي للعناية ببشرتك خلال فصل الشتاء.

الابتعاد عن أجهزة التدفئة

التدفئة المركزية تقوم بعملية دفع للهواء الجاف إلى داخل الأماكن، وتزيد من الرطوبة وهذا ضار بالبشرة، لذلك يفضل عدم الاعتماد بصورة كبيرة على أجهزة التدفئة، أو اختيار الصغير منها.

الابتعاد عن القفازات والجوارب المبللة