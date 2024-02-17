انت الأن تتابع خبر فوائد صحية عديدة لماء جوز الهند والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -زادت شعبية ماء جوز الهند في الآونة الأخيرة بشكل بارز، فهو ليس مشروبًا لذيذًا فحسب، بل يتمتع بفوائد صحية عديدة، بفضل محتواه العالي من المعادن والبوتاسيوم وقلة سعراته الحرارية؛ ما يجعله أكثر عصائر الفاكهة مناسبة لمرضى السكري ومتبعي الحميات الغذائية.

ومن الفوائد العديدة لماء جوز الهند:



مصدر للعناصر الغذائية:

يتناسب ماء جوز الهند مع الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية والسكر؛ إذ يحتوي على 45 سعرة حرارية لكل كوب فقط ونسبة 11 غرامًا من السكر، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا المرطب اللذيذ والغني بالصوديوم والكالسيوم مصدرًا طبيعيًا للإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.

التعافي بعد التمرين:

تقول اختصاصية التغذية المسجلة في شيكاغو، ماجي ميكالتشيك، إن الإلكتروليتات الموجودة في ماء جوز الهند يمكن أن تساعد في تنظيم توازن السوائل، ومنع الجفاف، وحتى ضمان وظيفة العضلات الصحيحة.

يقلل من ضغط الدم:

بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم، يخفف ماء جوز الهند ضغط الدم، ويقلل من مخاطر السكتة الدماغية؛ ما يجعله جزءًا مهمًا من أي نظام غذائي لدعم صحة القلب.

التعرق المفرط:

إذا كنت تعانين من التعرق المفرط، خاصة في أشهر الصيف، فقد يكون ماء جوز الهند مفيدًا جدًا لتعويض فقدان السوائل في جسمك، وذلك لغناه بالبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم.

صحة الأعصاب:

نظرًا لغناه بالإلكتروليتات (المعادن والأملاح)، يساعد ماء جوز الهند على تنظيم وظائف الأعصاب، وترطيبها، والحفاظ على توازن السوائل في خلاياك.

يعزز صحة الجلد:

تحتوي البشرة على نسبة عالية من الماء، ويمكن أن يساعد ماء جوز الهند في الحفاظ على الترطيب الجيد. كما أنه يحتوي على فيتامين C الذي يساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين؛ ما يعزز صحة البشرة ويمنحها إشراقًا طبيعيًا.

يقلل من السكر المضاف: