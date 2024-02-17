انت الأن تتابع خبر لو مجربتيش سكراب زيت السمسم يبقى فايتك كتير.. هتنسي معاه عيوب البشرة والتجاعيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر سكراب زيت السمسم من الوصفات الرائعة التي اثبتت مدى فاعليتها في تقشير البشرة، والقدرة على إزالة منها الخلايا الميتة، بالإضافة إلى أنها يمكنها أن تقوم بتنقيتها من الشوائب، كما أن هذه الوصفة يمكنها أن تستخدم في علاج الخطوط الرفيعية والتجاعيد التي تتعرض لها بعض السيدات والفتيات، كما أن زيت السمسم يمكنه أن يقوم بتغذية البشرة، فيعمل على زيادة صحتها وحيويتها.

سكراب زيت السمسم

المكونات المطلوبة

نصف ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة صغيرة من السكر البني.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير