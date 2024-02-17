انت الأن تتابع خبر لو مجربتيش سكراب زيت السمسم يبقى فايتك كتير.. هتنسي معاه عيوب البشرة والتجاعيد والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر سكراب زيت السمسم من الوصفات الرائعة التي اثبتت مدى فاعليتها في تقشير البشرة، والقدرة على إزالة منها الخلايا الميتة، بالإضافة إلى أنها يمكنها أن تقوم بتنقيتها من الشوائب، كما أن هذه الوصفة يمكنها أن تستخدم في علاج الخطوط الرفيعية والتجاعيد التي تتعرض لها بعض السيدات والفتيات، كما أن زيت السمسم يمكنه أن يقوم بتغذية البشرة، فيعمل على زيادة صحتها وحيويتها.
سكراب زيت السمسم
المكونات المطلوبة
- نصف ملعقة من زيت السمسم.
- ملعقة صغيرة من السكر البني.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- يمكنك تحضير سكراب زيت السمسم والاستفادة من فوائده العديد في المنزل بكل سهولة، ففي البداية يجب أن تقومي بتحضيره في وعاء مصنوع من الزجاج أو من البلاستيك الصحي، قومي بوضع السكر البني في ذلك الوعاء، ثم قومي بإضافة له زيت السمسم وزيت الزيتون.
- قومي بمزج كافة هذه المكونات مع بعضها جيدًا، ثم قومي بغسيل وجهك جيدًا، ثم قومي بتجفيفه برفق، ثم قومي بتوزيع سكراب زيت السمسم على الوجه وفركه جيدًا على شكل حركات دائرية لعدة دقائق، ومن الضروري أن تقومي بهذه الحركات بشكل معتدلن على أن لا يكون الأمر أكثر لطف أو أكثر قوة.
- من بعدها انتظري قليلاً ثم قومي بغسيل وجهك برفق عن طريق الماء الفاتر كي تتخلصي تمامًا من الزيوت، ثم قومي من بعدها بتجفيف بشرتك جيدًا عن طريق استخدام منشفة مصنوعة من القطن، وسوف تشعرين بنتيجة رائعة من أول استخدام.