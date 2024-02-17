صبغ الشعر بعد الحناء: 7 نصائح للعناية بالشعر المصبوغ

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رياض - احمد صلاح - لا تعتني بعض السيدات بشعرها جيدًا بعد الانتهاء من صبغ الشعر بعد الحناء وهذا ما يفقد الشعر حيويته ولمعانه بسهولة كبيرة ويجعله يبدو شاحبًان لذلك يجب أن تهتم المرأة بجمال شعرها وتعتني به جيدًا حتى لا يكون عرضة للتلف والتساقط، في السطور التالية سوف نقوم بتوضيح مجموعة من التعليمات التي تساعد المرأة في العناية بالشعر بعد استخدام العناء الطبيعية بسهولة كبيرة.

خطوات صبغ الشعر بعد الحناء

في الفقرة التالية سوف نقوم بتوضيح الخطوات الخاصة بصبغ الشعر بعد الحناء حتى تتمكن المرأة من القيام بالصبغة بشكل صحيح، وهذه الخطوات تكون متمثلة في الآتي:

في البداية يجب أن تكون مرتدية ثوب واقي لحماية ملابسك من الصبغة.

ثم بعد ذلك قومي بتقسيم شعرك لنصفين بواسطة مشط شعر دقيق وقومي بتقسيم النصفين لأربعة ليكون نصفين في الأمام وآخرين في الخلف.

بعد ذلك قومي بدهن جميع الأطراف المحيطة بشعر ك بالفازلين الطبي ليحميكِ من التعرض للحساسية من مكونات الصبغة الكيميائية.

نقوم بعد ذلك بخلط جميع المكونات الخاصة بالصبغة في وعاء متوسط وقوي بعد ذلك بتوزيع هذا الخليط في شعرك على كل خصلة بمفردها.

يجب أن تحرصي على وضع الحناء في مسافة 2 سم من الفروة حتى لا يحدث أي مشاكل بالرأس ونقوم بتغطية جيدًا لنصف ساعة.

ثم بعد ذلك قومي بغسل شعر بالماء البارد وسوف تشاهدين النتائج المبهرة التي حصلتي عليها.

عوامل هامة لنجاح الصبغة بعد الحناء

فيما يلي سوف نعرض بعض العوامل والشروط التي يجب أن تحرص عليها المرأة عند العناية بالشعر المصبوغ بعد الحناء، وهذه العوامل تكون متمثلة في الآتي:

من أهم الشروط التي يجب أن تراعيها عند القيام بصبغ الشعر بعد الحناء هي الانتظار حتى يمر 6 أشعر من وضع الحناء على شعرك حتى لا يتضرر ويقصف.

يجب أن تحرصي على قص جميع الأطراف التالفة في شعرك قبل القيام بصبغ الشعر بعد الحناء حتى تكون هذه العملية ناجحة.

قومي باستخدام نوع حنة أصلي وليس من الأنواع التجارية التي تباع في الوقت الحالي حتى لا تؤثري على قوة شعرك ولمعانه.

عند القيام بصبغ الشعر بعد الحناء يجب أن تحرصي على غسل شعرك بشكل يومي بالماء البارد والخل الصافي حتى تتمكني من القيام إزالة الحناء من شعرك.

نصائح للعناية بالشعر المصبوغ

يوجد بعض النصائح الهامة التي يجب أن تتبعها المرأة عند العناية بالشعر المصبوغ بعد الحناء، وهذه النصائح تكون متمثلة فيما يلي:

يجب أن تقومي بغسل وتنظيف شعرك من الصبغة بعد مرور الفترة الزمنية الخاصة بثباتها في الشعر حتى تحصلي على اللون التي تريدينه في شعر ويكون شعرك جذاب ولامع.

يجب أن تقومي باستخدام أنواع مستحضرات الشعر التي تساعدك في العناية بصحته ويجب أن تكون من النوع الأصلي.

قومي بتطبيق ألوان صبغات جديدة على شعرك حتى تكون غير تقليدية واعتيادية.

يجب أن تقومي بغسل شعرك 3 مرات أسبوعيًا على الأقل عند القيام بصبغ الشعر بعد الحناء حتى لا يزول أثر الصبغة من شعر بعد وقت قصير.

يجب أن تكون درجة حرارة الماء المستخدم في غسل الشعر المصبوغ متوسطة ومناسبة.

يفضل أن تقومي بترك شعرك ليجف بمفردة من ماء الاستحمام عند صبغ الشعر بعد الحناء.

عدم تعريض شعرك لأشعة الشمس بشكل مباشرة لفترات طويلة في اليوم لأنها يمكن أن تضره وتفقده حيويته ولمعانه.

الأخطاء الشائعة بعد الصبغة

تقوم بعض السيدات ببعض الأخطاء عند العناية بالشعر المصبوغ بعد الحناء، وفيما يلي سوف نقوم بعرض أهم هذه الأخطاء لتتجنبها السيدات بعد الصبغة: