انت الأن تتابع خبر بالفيديو.. ماء الورد لنضارة تفتيح البشرة.. تألقي ببشرة نضرة من الطبيعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر ماء الورد لنضارة وتفتيح البشرة واقي طبيعي يحمي البشرة ويعمل على توحيد لونها، كما أنه يساعد على تفتيح البشرة، بسبب مكوناته الطبيعية الهائلة، كما أنه يعتبر مرطب طبيعي بعد إزالة المكياج، كما أنه يعمل على تقليل المسام الواسعة للبشرة، لذلك تلجأ إليه معظم النساء في روتينهم اليومي للعناية بالبشرة.

ماء الورد لنضارة وتفتيح البشرة