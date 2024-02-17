انت الأن تتابع خبر بالفيديو.. ماء الورد لنضارة تفتيح البشرة.. تألقي ببشرة نضرة من الطبيعة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر ماء الورد لنضارة وتفتيح البشرة واقي طبيعي يحمي البشرة ويعمل على توحيد لونها، كما أنه يساعد على تفتيح البشرة، بسبب مكوناته الطبيعية الهائلة، كما أنه يعتبر مرطب طبيعي بعد إزالة المكياج، كما أنه يعمل على تقليل المسام الواسعة للبشرة، لذلك تلجأ إليه معظم النساء في روتينهم اليومي للعناية بالبشرة.
ماء الورد لنضارة وتفتيح البشرة
- يعد ماء الورد لنضارة وتفتيح البشرة من مستحضرات التجميل الطبيعية، التي يعمل على إزالة الأتربة المتعلقة على البشرة، حيث أن هذه الأتربة تساعد على تكوين البثور السوداء على البشرة، فيجب إزالتها باستمرار بمنظف عميق مثل ماء الورد الطبيعي.
- يمكن استخدام ماء الورد يوميًا برشه على الوجه، ثم تدليكه بطريقة دائرية لمدة خمس دقائق ويترك على البشرة ولا نقوم بغسله، كما أنه يدخل في الوصفات والخلطات الطبيعية، كعمل ماسك مكون من ثلاثة ملاعق من الجلسرين وملعقتين من زيت الزيتون وجوز الهند مع إضافة ماء الورد، ونقوم بخلطهم جيدًا واستعماله كمرطب يومي.
- يمكن استعمال ماء الورد مرة صباحًا ومرة مساءًا في اليوم الواحد، سواء عن طريق رشه بمفرده أو عن طريق استعماله كمرطب مخلوط مع مكونات أخرى، بوضعه في زجاجة لوحده.
- يعمل ماء الورد على تهدئة التهابات البشرة، فهو مفيد جدًا للبشرة الحساسة ويزيد من ترطيب البشرة الجافة، كما أنه يستخدم كبديل عن المكياج وبديلًا عن المرطبات الكيميائية، كما أنه يعمل على علاج أمراض الأكزيما، وأمراض أخرى متعددة.