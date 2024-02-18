انت الأن تتابع خبر دون الحاجة للرجيم نادية الجندي تكشف عن بذور صغيرة كالسحر رخيصة الثمن تعيد اليك شبابك حتى ولو كنت بعمر السبعين وتفاجئ الجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية نادية الجندي عن عشبة رخصية الثمن تعيد الشباب إلى الشخص حتى بعد تقدمه في العمر، مؤكدة انها السر جمالها.

نادية الجندي أكدت أن عشبة سحرية رخيصة وفي متناول الجميع هي سبب محافظتها على جمالها، الأمر الذي احدث ضجة عند الجمهور.

وأكدت أن السر وراء شابها الدائم هو بذور الكتان والتي تجعل البشرة شابة ونضرة وخالية من التجاعيد.

ما هي بذور الكتان؟ بذور الكتان هي بذور نبات الكتان، وهو نبات ينتمي إلى فصيلة الخبازية يزرع هذا النبات في المناطق المعتدلة والحارة من العالم، ويستخدم لإنتاج الألياف والزيوت.

بذور الكتان تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3، والتي تعد مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية. كما تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن التلف الخلوي والشيخوخة.

بذور الكتان لها فوائد رائعة للبشرة، حيث تساعد في: