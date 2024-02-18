انت الأن تتابع خبر ارتفاع مفاجىء غير مسبوق .. أسعار الذهب تضرب من جديد بيعاً وشراءً وعيار 21 يسجل هذا الرقم.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً جديداً في تعاملات اليوم وذلك بمقدار يتراوح ما بين 20 إلى 30 جنيه، وذلك بسبب عودة الاقبال على شراء المعدن الأصفر في السوق المصري

، من قبل أصحاب المدخرات من أجل الحفاظ على قيمة ما يمتلكونه من مدخرات، ولأن الذهب دائماً وأبداً هو الملاذ الآمن بدون أية مخاطر.أسعار الذهب في مصر بيعاً وشراءً في أحدث تقرير من محال الصاغة

تعد أسعار الذهب من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين في مصر، خاصة المقبلين على الزواج، وأيضاً أصحاب الودائع والمدخرات، حيث أنه على الرغم من انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، إلا أن أسعار الذهب لم تنخفض بمستوى انخفاض سعر الدولار، على الرغم من أن الدولار والذهب في مصر يسيران معاً وفي ذات الاتجاه، فكلما انخفض سعر الورقة الخضراء، تبع ذلك حدوث انخفاض في سعر المعدن الأصفر، إلا أنه ونتيجة لزيادة الطلب على شراء المعدن الأصفر في السوق المحلي، فإن اسعار الذهب لم تنخفض بذات مستوي سعر الدولار، وقد جاءت أسعار الذهب في مصر في أحدث تقرير صادر عن محال الصاغة في الجدول التالي دون المصنعية:وقد شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال أواخر عام 2022، ثم عام 2023 بالكامل، فقد افتتح عام 2023 على سعر 1720 جنيه للجرام عيار 21، واخذت في الارتفاع حتى بلغ ذروته في شهر ديسمبر الماضي، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في أواخر شهر ديسمبر الماضي إلى نحو 3500 جنيه دون المصنعية، ومع بداية العام الجاري 2024، أخذت أسعار المعدن الأصفر في الارتفاع

، حدوث ارتفاعات متتالية في المعدن الأصفر في الربع الأول من عام 2023، وأيضاً في الربع الثاني واستمرت هذه الارتفاعات في الأسعار طوال العام